مركز الابتكار يدعو إلى مواجهة التحديات بأحدث التقنيات

المصدر: دبي- البيان

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ناقش اجتماع مركز الابتكار الغذائي في الدولة، تطوير حلول فعالة لاستدامة الغذاء، والتغلب على التحديات المتعلقة بالأغذية والزراعة عبر الاستعانة بأحدث التقنيات والابتكارات.

وبحث الاجتماع، الذي عقد على هامش مؤتمر الابتكار للغذاء 2024 الذي تنظمه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دبي تحت شعار «إعادة تصور النظم الغذائية المستقبلية»، الآليات التي تجعل من الإمارات منصة الاختبار الرائدة للحلول الزراعية المبتكرة في المناخات الجافة، ووجهة عالمية لتقنيات الزراعة التي تقدِّم حلولاً للتحديات التي يفرضها نوع التربة ونقص المياه والتغيرات المناخية.

حضر الاجتماع معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعيد العطر، الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومحمد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والمهندسة علياء الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور عبدالكريم سلطان العلماء المدير التنفيذي في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتانيا ستراوس رئيس وحدة الغذاء والماء في المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما حضر الاجتماع أرنود فان دن بيرغ الرئيس التنفيذي لمجموعة الظاهرة، وشيراز عبد الرزاق ألانا مدير مجلس الرقابة لمجموعة إفكو، وبيرناردو بيرلويرو، الرئيس التنفيذي للعمليات في دول مجلس التعاون الخليجي لدى شركة ماجد الفطيم للتجزئة، وبيتر نيكولز، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس الشرق الأوسط، وإبراهيم الزعبي، الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشمال محمد، رئيس قسم التكنولوجيا الزراعية في شركة «سلال».

واستشرف الاجتماع، تطوير رؤية مشتركة وطموحة تسهم في تسريع تحقيق مستهدفات مركز الابتكار الغذائي في الإمارات.

وطرح الاجتماع عدداً من الحلول الزراعية المبتكرة التي تسهم في دعم ملف الأمن الغذائي في الإمارات، وتطرق إلى طرق تحسين ملفات الاستهلاك الغذائي عن طريق تعزيز طرح البدائل المستدامة كجزء من الأنظمة الغذائية ودعم مخرجات الصحة والتغذية.

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