أحمد بن سعيد: معرض المطارات قوة دافعة لمواكبة المتغيرات

المصدر: دبي - البيان

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افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس، الدورة الثالثة والعشرين لمعرض المطارات في مركز دبي التجاري العالمي 2024.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، راعي المعرض، خلال جولته الافتتاحية: «لقد تحول معرض المطارات إلى منصة رائدة للأعمال وقوة دافعة لتلبية احتياجات صناعة المطارات، ومواكبة التغيرات الديناميكية المتسارعة التي تشهدها الصناعة، بما في ذلك الاتجاهات الناشئة والتقنيات الثورية. ومن هذا المنطلق تسعى جميع المطارات الرئيسية إلى تحقيق نتائج ملموسة وكبيرة على صعيد النمو وجذب الاستثمارات وتبني الابتكارات.

وما من شك بأن هذا الحدث يقدم لقادة الصناعة فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال المطارات والاستدامة والرقمنة والنقل الجوي في المناطق الحضرية». وجاء افتتاح المعرض وسط توقعات متفائلة جداً لنمو صناعة الطيران العالمية، وتحديداً الشرق الأوسط، بعد التعافي الكامل، إذ يتوقع أن تحقق رقماً قياسياً جديداً في عدد الركاب وحجم توسعات المطارات الكبرى فيها، مما يعزز مكانة دبي الرائدة كمركز عالمي للطيران المدني.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في تدوينة على موقع «إكس» أمس: «افتتحتُ اليوم النسخة الثالثة والعشرون من معرض المطارات 2024، أكبر معرض سنوي للمطارات في العالم، والذي يمنح قادة الصناعة في العالم فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال المطارات والاستدامة والرقمنة والنقل الجوي في المناطق الحضرية، حيث يعد بمثابة منصة ديناميكية، تؤكد التزام صناعة الطيران العالمية بتبني التكنولوجيا المتطورة والممارسات الصديقة للبيئة، وصولاً إلى تعزيز التقدم والكفاءة التشغيلية».

كما قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العُليا لإدارة الطوارئ والكوارث في دبي، أمس، بجولة في معرض المطارات؛ والذي انطلقت فعالياته أمس، في نسخته الـ 23 في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى غد بمشاركة أكثر من 150 عارضاً من 20 دولة، بالإضافة لـ 6,000 متخصص في قطاع الطيران.

وتفقد سموه خلال الجولة عدداً من أجنحة الجهات العالمية والمحلية المشاركة في الحدث. واطلع سموه خلال جولته في معرض المطارات على أحدث الابتكارات في مجال المطارات والاستدامة والرقمنة والنقل الجوي في المناطق الحضرية، معرباً عن إعجابه بما يوفره المعرض من منصة رائدة للأعمال وقوة دافعة لتلبية احتياجات صناعة المطارات.

ومواكبة التغيرات الديناميكية المتسارعة التي تشهدها هذه الصناعة المحورية.وخلال زيارة سموه لمعرض المطارات، توقف سموه عند جناح مؤسسة الاتصالات المتخصصة - نداء؛ المزوّد الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة.

حيث اطلع سموه على مجموعة من الابتكارات والحلول التي تعرضها المؤسسة في جناحها إلى جانب عدد من شركائها، بهدف المساعدة في تمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً تلعب فيه الاتصالات الحرجة دوراً حيوياً في تمكين الشركات والمجتمعات والقطاعات لتكون أكثر أماناً ومرونة وتطوراً.

إمكانيات هائلة

كما زار سموه جناح شركة «إيرباص» التي كشفت خلال المعرض عن منصتها الذكية والجديدة في مجال الطيران Agnet Turnaround، وهي منصة تعاونية ذكية وآمنة تتميز بإمكانيات هائلة على مستوى الأمان والموثوقية ومصممة لتعزيز كفاءة البنية التحتية للمطارات بما يساهم في معالجة التحديات التي تواجه الجهات المعنية والشركات العاملة في القطاع.

حيث من المتوقع أن تشكل هذه المنصة ثورة تقنية في إدارة العمليات في مرافق المطارات في جميع أنحاء العالم من خلال تقنياتها المتطورة، ووظائف إعداد التقارير الآلية، والمستوى المحسن من الشفافية.كما اطلع سموه خلال زيارته لجناح شركة «موتورولا سوليوشنز» في المعرض على أحدث ابتكارات الشركة في مجال الموجات الراديوية لأنظمة الاتصالات الرقمية «تيترا» وأنظمة المراقبة بالفيديو والتحكم في الوصول.

إضافة إلى تقنيات مركز التحكم التي تجمع المعلومات الحيوية في واجهة عرض موحدة، واستمع سموه لشرح حول دور التقنيات المتطورة في تمكين المستخدمين من الاستجابة على نحو أكثر فعالية وكفاءة، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي وتحليلات الفيديو المساهمة في مساعدة وتسريع عملية اتخاذ القرارات من جانب الفرق المختصة.حلول كما تعرف سموه خلال زيارته لجناح شركة «ليوناردو» العالمية على أحدث الحلول والخدمات التي تقدمها الشركة، والتي ستسهم في تطوير وتعزيز مشهد الاتصالات الحرجة، حيث تعرض الشركة محفظتها المتنوعة من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

إضافة إلى حلول الأمن السيبراني وتقنيات منصات البيانات، باعتبارها شريكاً استراتيجياً تكنولوجياً موثوقاً بالنسبة للحكومات والجهات المعنية بالأمن والدفاع ووكالات السلامة العامة والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.كما زار سموه جناح شركة «إريكسون» والتي تعرض مجموعة من أحدث التقنيات حول حلول الاتصالات ذات المهام الحرجة وهو ما جعلها تحتل مركزاً متقدماً في هذا المجال.

حيث استمع سموه لشرح من مسؤولي الجناح حول كيفية تسخير تقنياتها المتطورة مثل تكنولوجيا اتصالات الجيل الثالث والرابع والخامس لريادة خدمات النطاق العريض المتنقلة من الجيل التالي، والتي تتميز بكفاءة عالية في مستويات الأداء والأمان، وتهدف إلى المساهمة في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتمكين المؤسسات والمنظمات من حماية أرواح الناس والحفاظ على الممتلكات والمجتمع بكل ثقة وكفاءة.واطلع سموه خلال زيارته لجناح مجموعة «إس تي سي» السعودية على أحدث التقنيات التي تقدمها المجموعة في مجال تقنيات الاتصال الفضائية وخدمات الإنترنت الجوي.

وتقنيات إنترنت الأشياء والحلول الرقمية الصحية مثل الروبوت الصحي والدرون لتوصيل المعدات الطبية واستخدام تقنيات الجيل الخامس في الإسعاف الذكي وغيرها. كما اطلع سموه خلال زيارته لجناح شركة «الثريا» التي تعرض أحدث تقنياتها في توظيف تقنيات الاتصالات الحديثة في مجال الأمن والسلامة.

مستقبل القطاع

وتعليقاً على مستقبل قطاع الطيران في دبي، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «توسعة مطار آل مكتوم الدولي (DWC) تمثل قفزة هائلة في مشهد الطيران في دبي، من خلال استثمار كبير بقيمة 128 مليار درهم، نحن لا نبني مطاراً آخر فحسب؛ بل نحن نشكل مستقبل السفر الجوي ونتصور مطار الغد. ويؤكد هذا المشروع التزام دبي الراسخ بتزويد الأعداد المتزايدة والمتنوعة من الضيوف بالبنية التحتية والتجارب ذات المستوى العالمي».

وأضاف غريفيث، الذي ألقى كلمة في منتدى قادة الطيران العالميين (GALF) الذي أقيم بالتزامن مع المعرض: «بينما يواصل مطار دبي الدولي (DXB) ازدهاره، ستفتح توسعة مطار آل مكتوم الدولي (DWC) فرصاً جديدة للسفر والسياحة والخدمات اللوجستية والتجارة على مستوى العالم. ونحن متحمسون للتعاون مع شركائنا وأصحاب المصلحة في هذه الرحلة التحويلية والطموحة، مما يضمن بقاء دبي في طليعة صناعة الطيران لسنوات قادمة».

260 مليون مسافر

يأتي تنظيم معرض المطارات لهذا العام في أعقاب الإعلان الكبير عن خطط دبي لبناء أكبر مبنى مطار في العالم. ومن المتوقع أن يزيد مبنى الركاب الجديد الذي تبلغ تكلفته 128 مليار درهم في دبي وورلد سنترال من قدرة استيعاب الركاب إلى 260 مليون مسافر سنوياً ويمتص بالكامل عمليات مطار دبي الدولي في غضون 10 سنوات. وسيضم خمسة مدارج متوازية و400 بوابة للطائرات.

ويتجلى النمو المستقبلي لصناعة الطيران في النتائج المالية السنوية لطيران الإمارات، أكبر شركة طيران في العالم للرحلات الطويلة، والتي تتمتع بمكانة قوية لتحقيق نمو مستقبلي بعد أن سجلت أرباحاً سنوية قياسية. ويوفر المعرض التجاري الذي يستمر ثلاثة أيام فرصاً لاستكشاف وتجربة العديد من تقنيات المطارات المتقدمة والابتكارات والحلول، إلى جانب التواصل مع قادة الأعمال ورواد السوق. ويشارك في المعرض أكثر من 150 عارضاً من أكثر من 20 دولة، ويضم أربعة أجنحة دولية وأكثر من 120 مشترياً من أكثر من 35 دولة.

شرطة دبي تعرض 6 خدمات تخصصية

وتُشارك القيادة العامة لشرطة دبي في المعرض، حيث تعرض 6 خدمات تخصصية لمركز دبي لأمن الطيران المدني في الإدارة العامة لأمن المطارات، وإدارة أمن وحماية الشخصيات، وإدارة أمن المتفجرات، ووحدات الكلاب البوليسية K9 التابعة لإدارة التفتيش الأمني، ومركز الاتصال 901، وإدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وقال العقيد مهندس مروان سنجل، مدير مركز دبي لأمن الطيران المدني بشرطة دبي، إن الإدارة العامة لأمن المطارات، تحرص على المشاركة السنوية في معرض المطارات، باعتبارها فرصة لعرض خدمات شرطة دبي التخصصية في مجال التفتيشات الأمنية، والاطلاع في الوقت نفسه على أفضل الممارسات في هذا المجال، وبناء شراكات تخدم الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد الزوار والمسافرين.

وأوضح أن المركز وبمتابعة اللواء علي عتيق بن لاحج، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة، يُشارك بعرض عدد من البرامج التدريبية المتخصصة في أمن الطيران، التأسيسية والتخصصية والمتقدمة، إلى جانب باقة من الحقائب التدريبية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

وأحدث الإنجازات والخدمات الذكية في خدمة المسافرين والمتعاملين، لتعزيز الأمن والأمان في المطارات والتدقيق على الحقائب والشحنات، منوهاً إلى أن المركز حاصل على الاعتماد الدولي من (الإيكاو)، ومجلس المطارات الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي‏.

وأضاف: «يلعب مركز دبي لأمن الطيران المدني، دوراً مهماً في تعزيز منظومة العمل الأمني في المطارات، بإداراته وأقسامه التخصصية وأجهزته وتقنياته ودوراته التدريبية للعاملين، ليتمكنوا من خدمة الزوار والمسافرين على الوجه الأمثل، وبما يضمن تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد هذه الفئة في الوقت ذاته».

واستعرضت المنصة برنامج التدريب الافتراضي XRT، لتدريب مُستخدمي أجهزة الأشعة السينية في المطارات، ويستطيع من خلاله المُتدرب التدرب على طريقة استخدام الجهاز الحقيقي بكل سهولة ويسر، كما عرضت المنصة عدداً مما يقدمه المركز من ورش عمل تختص بإدارة الأزمات وإدارة المخاطر، و«المفتش الوطني»، وأمن البريد والشحن الجوي، وغيرها من الخدمات والورش التخصصية في التفتيشات الأمنية.

مشاركة إيطاليا

وعادت إيطاليا، للمشاركة في معرض المطارات 2024. وقال لورينزو فنارا، سفير إيطاليا لدى الإمارات: «تكرس الشركات الإيطالية العاملة في قطاع المطارات جهودها لتطوير وتقديم حلولٍ مستدامة ومبتكرة، ما يمهد الطريق لمستقبل البنية التحتية للمطارات. كما تتطلع الشركات الإيطالية إلى استعراض خبراتها في مجال تصميم المطارات الذي يتسم بالكفاءة والاستدامة والتقنية العالية في هذه النسخة من معرض المطارات».

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