«إي آند الإمارات» و«مالتي ليفل جروب» تتعاونان في تعزيز التنقل الجوي الذاتي

المصدر: العين - البيان

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أعلنت شركة «إي آند الإمارات» ومجموعة «مالتي ليفل جروب» (Multi Level Group) عبر مركز التنقل المتقدم التابع لها، توقيع شراكة تاريخية لتعزيز مستويات الابتكار في مجال التنقل الجوي والأنظمة ذاتية القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستقدم «إي آند الإمارات» بموجب هذه الاتفاقية خدماتها لشبكة الجيل الخامس ذات المستوى العالمي إلى جانب خبرتها الواسعة في المجال الرقمي، بينما تشارك «مالتي ليفل جروب»، عبر مركز التنقل المتقدم، تفوقها في تطوير طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) والحلول المكاملة للطائرات من دون طيار، وتهدف الشركتان معاً إلى تقديم نقلة نوعية لقطاعات مثل التنقل الجوي للركاب والخدمات اللوجستية والمتابعة الجوية ومختلف التطبيقات الأخرى، ومن ذلك الزراعة ومكافحة الحرائق والألعاب والطائرات من دون طيار للألعاب والتدريب.

جرى الإعلان عن هذا التعاون في حدثٍ استضافته شركة «MLG» في مركز التنقل المتقدم في العين، وبالتعاون مع شركة صقور الإمارات للطيران، ويخطط الجانبان أيضاً لإنشاء أول محطة هبوط للطيران العمودي (V-port).

وشهد الحضور أول مرة العديد من العروض المباشرة لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) وطائرات المراقبة من دون طيار التابعة لمركز التنقل المتقدم، والمدعومة بشبكة الجيل الخامس التي تقدمها شركة «إي آند الإمارات».

وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الإمارات»: «حرصت «إي آند الإمارات» طوال الأعوام الماضية على الاستثمار في تقنية الجيل الخامس لما تقدمه هذه التقنية من سرعات فائقة وزمن استجابة منخفض للغاية، ولأهميتها البالغة في تشغيل وتمكين مختلف التقنيات، ونشهد اليوم نجاح شبكة الجيل الخامس في أحد التطبيقات العملية لمنظومة المركبات الجوية ذاتية القيادة، لتسهم «إي آند الإمارات» بذلك في تعزيز التقدم التكنولوجي في دولة الإمارات، وإتاحة الفرصة للأفراد والقطاعات المتعددة للاستفادة من هذه التقنيات الحديثة.

ويأتي هذا التعاون مع مركز التنقل المتقدم التابع لمجموعة «مالتي ليفل جروب» في إطار الرؤية المشتركة للجانبين والهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التنقل الجوي، وهي خطوة مهمة نحو تحقيق طموحات القيادة الرشيدة إلى أن تكون دولة الإمارات السبّاقة في تبني الحلول المستقبلية للتكنولوجيا». وقال عبدالجابر الصايغ، رئيس مجلس إدارة «مالتي ليفل جروب»:

«يمثل هذا التعاون علامةً بارزةً في رحلتنا نحو إحداث ثورة في مجال التنقل الجوي وتكنولوجيا الطائرات من دون طيار في دولة الإمارات، الأمر الذي يتيح لنا تحقيق أهدافنا في مركز التنقل المتقدم والارتقاء بهذه الحلول إلى مستوى عالمي، ونهدف من هذا التعاون «إي آند الإمارات» إلى فتح الباب واسعاً أمام الإمكانات الجديدة، فضلاً عن تقديمنا حلولاً تحويلية تسهم في دفع تقدم وازدهار الدولة».

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