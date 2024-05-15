أنور قرقاش يبحث ومسؤول في «ناتو» التطورات الإقليمية والدولية

المصدر: أبوظبي - وام

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التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، السفير بوريس روج مساعد الأمين العام للشؤون السياسية والسياسة الأمنية في حلف شمالي الأطلسي «ناتو».

وبحث الجانبان في اللقاء، الذي عقد أمس في أبوظبي، التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمية ضمان الاستقرار الإقليمي في المنطقة، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات و«ناتو» وسبل تطويرها بما يحقق مصالح الطرفين.

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