بحث تعزيز التعاون بين الإمارات وأمريكا في «الطاقة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أمس، جنيفر جرانهولم، وزيرة الطاقة الأمريكية، وذلك في المقر الرئيس لأدنوك في أبوظبي.

ودار نقاش حول فرص تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطاقة من خلال «الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة».

وخلال اللقاء، أكد الدكتور سلطان الجابر حرص القيادة الرشيدة على مد وتعزيز جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي، وأشار إلى متانة وعمق العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية طويلة الأمد بين الإمارات والولايات المتحدة، وناقش مع جرانهولم الإمكانات النوعية لتقنيات الذكاء الاصطناعي وضرورة تحقيق انتقال منظّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

جولة

وقامت جنيفر جرانهولم بجولة في مركز التحكم الرقمي «بانوراما» التابع لأدنوك، حيث استمعت لشرح حول جهود الشركة لدمج حلول الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصاً لقطاع الطاقة ونشرها في كافة جوانب أعمالها بدءاً من غرف العمليات والتحكم، وصولاً إلى غرف اجتماعات الإدارة التنفيذية لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تساهم في تعزيز معايير السلامة، وخفض الانبعاثات، وتحقيق قيمة إضافية كبيرة.

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