صقر غباش يزور متحف الفن الإماراتي بدبي

المصدر: دبي ـ وام

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زار معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أول من أمس، متحف الفن الإماراتي في منطقة أبو هيل - دبي، الذي أسسته الدكتورة رفيعة غباش، وهو أول متحف يجمع أكثر من 110 فنانين إماراتيين.

وأشاد معاليه بجهود القائمين على المتحف الذي يجسد مسيرة ملهمة ورائدة لجيل من المبدعين والمبدعات من أبناء الدولة، مثمناً دور الدكتورة رفيعة غباش بإعادة افتتاح منزل أسرتها القديم بفن إماراتي من الطراز الرفيع، يوثق تاريخ الحركة الفنية. وخلال زيارة المتحف افتتح معاليه المعرض التشكيلي الأول لثلاثة رسامين، هم زعل سلطان لوتاه، وسيف علي السادة، وأحمد جمعة الشامسي.

من جانبها، قالت الدكتورة رفيعة غباش إن متحف الفن الإماراتي عبارة عن مشروع ثقافي يهدف إلى استقطاب المبدعين من المواطنين، بجمع أعمالهم تحت سقف الفن المتعدد الجذور والمتعمق في جذور الهوية والإبداع.

تجدر الإشارة إلى أن متحف الفن الإماراتي - وقبله مشروع متحف المرأة - عملت عليه الدكتورة رفيعة غباش؛ لتدعم به إبداع المواطنين والمواطنات، وتوثق تاريخهم مع خلق مظلات ينفتح تحتها فضاء ثقافي وفني يستطيع فيه المواطن أن يبدع أكثر، بإتاحة الدعم النفسي والمجتمعي حتى المادي.

ومتحف الفن الإماراتي هذا هو منزل قديم للراحلة المؤثرة عوشة بنت حسين والدة الدكتورة رفيعة غباش والدكتورة موزة غباش مؤسسة «رواق عوشة بنت حسين الثقافي» في دبي تخليداً لذكراها. بدأ بناء البيت الذي أصبح «متحف الفن الإماراتي» في عام 1968، وانتقلت إليه أسرة الدكتورة رفيعة عام 1970، وبقي عامراً بأهله حتى عام 2005، ليستعيد حضوره الآن، وهو لا يزال محتفظاً بكل تفاصيله التي في ذاكرة الدكتورة رفيعة غباش.

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