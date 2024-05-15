معهد دبي القضائي يناقش نتائج المؤشرات وخطة التدريب

المصدر: دبي- البيان

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عقد مجلس إدارة معهد دبي القضائي اجتماعه الأول للعام 2024، برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس الإدارة.

وحضور الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير عام محاكم دبي، والذي جرى انتخابه ليشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، إلى جانب أعضاء المجلس.

والدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، والمستشار خليفة راشد ديماس، المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام بدبي، والمستشار أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات بدبي، والمستشار المحامي عبدالمنعم سالم بن سويدان، والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي.

ورحّب المستشار عصام عيسى الحميدان بالأعضاء الجدد، مؤكّداً دور الخبرات والكفاءات الجديدة بالإسهام في دفع عجلة التقدّم والنجاح.

وشهدت أجندة الاجتماع، التصديق على محضر اجتماع المجلس رقم 6 للعام 2023، إلى جانب العديد من البنود الأخرى أبرزها: عرض ما تم في مبادرة تطوير الرحلة التدريبيّة للمعهد.

ومناقشة نتائج مؤشرات مجلس إدارة معهد دبي القضائي والتقرير السنوي لسنة 2023، ومناقشة الخطّة التدريبيّة لأعضاء السلطة القضائيّة للعام 2024، المبوبة بطريقة منهجيّة وتعكس الجوانب التقنية للتدريب وفقاً للمعايير المتبعة عالمياً من قبل المؤسسات الرائدة في مجال التدريب القضائي، إلى جانب استعراض نتائج الدفعة الثانية من دبلوم مديري الدعوى بالمحاكم.

كما جرى الاطلاع على أبرز اللوائح التنظيميّة للمعهد ومناقشتها بهدف تحقيق التطوير المستدام وفقاً لرؤية المعهد باعتباره معهداً قضائياً رائداً يدعم التميّز العدلي والتنافسية العالميّة.

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