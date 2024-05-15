«إيدج» توقع اتفاقية مع «بي تي بينداد» لتزويدها بخط إنتاج من الذخيرة

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، أمس، اتفاقية بقيمة 27 مليون دولار «99 مليون درهم» لتزويد خط إنتاج من الذخيرة لشركة «بي تي بينداد»، المؤسسة الإندونيسية المملوكة للدولة وإحدى شركات التصنيع الدفاعي الرائدة في آسيا.

وتنص الاتفاقية على إنتاج ذخيرة من عيار 5.56×45 ملم و7.62×51 ملم، حيث تتماشى مع هدف وزارة الدفاع الإندونيسية المتمثل في توفير فرص العمل المحلية وبناء قدرات التصنيع السيادية، وستبدأ المنشأة بإنتاج الذخيرة عام 2026.

وتشكل الاتفاقية جزءاً من جهد مستمر تقوده الدولتان لزيادة التجارة الثنائية بينهما إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز