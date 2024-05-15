المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يشارك باجتماع في فيينا

المصدر: فيينا - وام

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شارك حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، في اجتماع الطاولة المستديرة لمكافحة غسل الأموال الذي عقد على هامش الدورة 33 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا.

واستضافت غادة فتحي والي، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC» الطاولة المستديرة التي ضمت شخصيات عالمية في ملف مكافحة الجرائم المالية بينهم تي رجى كومار، رئيس مجموعة العمل المالي «فاتف»، ويورغن شتوك، الأمين العام لمنظمة الإنتربول. وأكد حامد الزعابي على الالتزام الذي قطعته الإمارات في مكافحة الجرائم المالية وتوليها الأولوية للتعاون الدولي الفعال والحلول متعددة الأطراف.

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