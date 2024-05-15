«سقيا الإمارات» تناقش التقرير السنوي والمشروعات التنموية

المصدر: دبي - البيان

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عقد مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات» اجتماعه الأول للعام 2024 برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور أعضاء المجلس فهد عبدالرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ونائب رئيس المجلس.

والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسلطان محمد الشامسي، مساعد الوزير لشؤون التنمية الدولية في وزارة الخارجية، والدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس، قطاع الإنتاج «الطاقة والمياه» في هيئة كهرباء ومياه دبي.

والمهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس، قطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات، وحميد الحمادي، أمين سر المجلس بالوكالة.

وناقش أعضاء مجلس أمناء «سقيا الإمارات» التقرير السنوي لأعمال المؤسسة خلال عام 2023، وأبرز المشروعات التنموية التي نفذتها المؤسسة حول العالم لتوفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات المحرومة، حيث بلغ عدد المستفيدين من مشاريع مؤسسة سقيا الإمارات حول العالم 14.9 مليون مستفيد منذ تأسيسها في عام 2015 وحتى اليوم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «سقيا الإمارات»: «نقتدي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة العمل الإنساني والتطوعي، وتعزيز دور دولة الإمارات الرائد الهادف إلى بناء حياة أفضل لملايين البشر.

وتحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، تعمل «سقيا الإمارات» على توفير المياه الآمنة والنظيفة للمجتمعات التي تعاني من ندرة وتلوث المياه، بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المعنية محلياً وعالمياً، انسجاماً مع المبادئ السامية للدين الإسلامي الحنيف القائم على الإخاء والتعاضد، والقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي النبيل، الداعية إلى مد يد العون للمحتاجين في كل مكان، والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030 والذي ينص على «ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع».

وسلط أعضاء المجلس الضوء أيضاً على أحدث مستجدات الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، والتي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع المؤسسات البحثية والأفراد والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، لإيجاد تقنيات جديدة ومبتكرة لإنتاج وتوزيع وتخزين ومراقبة وتنقية وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.

إلى جانب ذلك، تحدث أعضاء المجلس عن نتائج حملة المؤسسة الرمضانية السنوية 2024 للعام العاشر على التوالي لتوزيع عبوات المياه ضمن وجبات الإفطار والطرود الغذائية للأسر المتعففة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، والتي أنجزتها المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع شركة «ماي دبي» و 16 مؤسسة خيرية محلية.

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