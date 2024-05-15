«الظاهرة» القابضة توظف مفاهيم مبتكرة للاستثمار في قطاع الأغذية

المصدر: دبي - البيان

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أكد خديم عبد الله الدرعي، عضو مجلس الإدارة والشريك المؤسس في شركة «الظاهرة» القابضة، حرص الشركة على توظيف تكنولوجيات متطورة تقوم على مفاهيم مبتكرة ومعارف متقدمة من أجل التوسع عالمياً في الاستثمار في قطاع الأغذية ذات القيمة والجودة العالية، وبما يساهم في استدامة قطاع الغذاء في دولة الإمارات.

وذلك في إطار مساعي الشركة لأن تكون شريكاً عالمياً موثوقاً ومورداً مستداماً للمنتجات الزراعية والغذائية يضمن كفاية الإمداد والجودة العالية لعمليات الزراعة والإنتاج والتوزيع والدعم اللوجستي وحماية البيئة والموارد الطبيعية.

وشركة الظاهرة واحدة من الشركات الوطنية العاملة في المجال الزراعي، وأحد شركاء مركز الابتكار الغذائي في الإمارات، الذي تأسس بالتعاون بين مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، لطرح حلول وإطلاق مبادرات تُحسن إنتاج الغذاء، وتضمن استدامة وتكامل سلاسل التوريد وتكافح الجوع عالمياً.

وقال خديم الدرعي على هامش مشاركته في مؤتمر الابتكار للغذاء 2024: «تأتي مشاركتنا في المؤتمر من منطلق إيماننا في شركة الظاهرة بأهمية الابتكار في مجال عملنا، لذلك نحرص على مواصلة الاستثمار في تقنيات جديدة تعمل على تعزيز كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، حيث نرى أنّ الابتكار هو مفتاح لمواجهة كافة التحديات التي تواجهنا، مثل تغير المناخ ونقص الموارد الطبيعية».

وأضاف: «تشهد الصناعات الغذائية تحولات متسارعة، ما يتطلب منا ابتكار حلول مستدامة متطورة لمواجهتها، وهو ما توفره لنا التكنولوجيا، التي ستساعدنا على تحقيق قفزات نوعية في هذه الصناعة، الأمر الذي يسهم في استدامة قطاع الغذاء وتحسين جودة حياة المجتمعات، ولا شك أن المؤتمر يعتبر فرصة جيدة لتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الفاعلين في هذا المجال، حيث نأمل في أن تكون شركتنا جزءاً من الحلول التي تُساهم في تمكين منظومة غذائية متكاملة وشاملة ومستدامة».

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