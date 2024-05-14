«نظارة افتراضية» لاكتشاف الوظائف

المصدر: دبي ـ البيان

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تمكن مجندو الخدمة الوطنية والاحتياطية، الزائرون لفعاليات معرض الخدمة الوطنية للتوظيف 2024 في مركز دبي للمعارض، بمدينة إكسبو دبي، من معايشة الواقع العملي والمهني في القيادة العامة لشرطة دبي افتراضياً، وذلك ضمن الوظيفة التي يرغبون في الالتحاق بها وكأنهم يقومون بها بالفعل.

هذه التجربة وفرتها الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، لمجندي الخدمة الوطنية من خلال نظارة الواقع الافتراضي «VR» المتواجدة في منصة القيادة العامة لشرطة دبي في معرض التوظيف.

وأكد اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية أن هذه التجربة الافتراضية عملت شرطة دبي على توفيرها لمجندي الخدمة الوطنية من أجل تمكينهم من معايشة الواقع العملي للوظيفة التي يرغبون في الالتحاق بها في شرطة دبي بطريقة ذكية وسهلة عبر نظارة الواقع الافتراضي.

جهود

وبين اللواء صالح عبد الله مراد أن النظارة الافتراضية توفر للمجندين فرصة الاطلاع على بيئة العمل في شرطة دبي عن كثب والتعرف على الجهود والمبادرات الهادفة إلى إسعاد الكوادر البشرية، بما ينعكس على حرصهم على خدمة مجتمعهم وإسعاد المتعاملين، وبالتالي تحقيق الريادة وجودة الحياة في المجتمع.

وأوضح المقدم حمد بن دعفوس مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن النظارة الافتراضية تُمكن المجندين من التعرف على بيئة العمل في شرطة دبي.

والتي حصلت على جوائز عدة منها «أفضل بيئة عمل» و«أفضل بيئة صحية للعمل» تُلبي المواصفات الخاصة في مجال الصحة والسلامة والعافية في مختلف نواحي العمل الشرطي.

وأشار إلى أن التجربة تأخذ مجندي الخدمة الوطنية في رحلة تعريف لكل ما يتعلق بالعمل في شرطة دبي سواء في مراكز الشرطة، أو في الإدارات العامة ودورها ضمن القطاعات الشرطية، منوهاً إلى أن التجربة تُعطي مجندي الخدمة الوطنية تصوراً واضحاً ودقيقاً عن بيئة العمل التي ستدعم طموحاتهم المستقبلية.

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