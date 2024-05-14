«وزارة الصحة» تطلق المسح الوطني للصحة والتغذية 20 مايو الجاري

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن يوم 20 مايو الحالي هو موعد الإطلاق الرسمي لحملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والجهات الصحية، ومراكز الإحصاء المحلية.

يأتي هذا الإعلان بعد إتمام الوزارة والشركاء كافة المراحل التحضيرية الفنية المتعلقة بالمسح الوطني، من خلال إعداد استبيانات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتشمل 4 لغات هي العربية والإنجليزية والهندية والأوردو، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الأطباء والباحثين والمشرفين الميدانيين والمدققين والممرضين.

وتهدف حملات المسوحات الوطنية إلى تحديث قاعدة البيانات الصحية للسكان، وقياس مؤشرات الأداء الصحية، ودعم صانعي السياسات والخبراء الصحيين لتحديد الاحتياجات والأولويات، واتخاذ إجراءات استباقية للتحديات الصحية والغذائية القائمة، وتعزيز جودة الحياة للجميع، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل مع إطلاق الحملتين.

ويغطي نطاق المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 عدة فئات من المجتمع، وهم البالغون ممن أتموا سن الثامنة عشرة، والنساء في سن الإنجاب والحوامل. ويستهدف 20 ألف أسرة من المواطنين والمقيمين، وألفين من العمال في كافة مناطق الدولة.

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