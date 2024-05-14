زراعة 30 ألف شتلة قرم في عجمان

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ممثلة في مركز عجمان، أمس، مبادرة لزراعة 30 ألف شتلة قرم، بمشاركة أكثر من 600 متطوع ومتطوعة من طلاب المدارس ومتطوعي الهيئة.

وأكدت الهيئة في تغريدة نشرتها أمس عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن الفعالية التي تم تنفيذها بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان تأتي في إطار جهود الهيئة، ومبادراتها في تحقيق مستهدفات واستراتيجية الدولة في شأن تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وبينت الهيئة أن الجهات المعنية في دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان تولت مهام تقييم مواقع زراعة أشجار القرم، واضعة خطة لزراعة الشتلات في المواقع المحددة لإعادة تأهيل المنطقة، والتوسع بالمساحة المزروعة لأشجار القرم، الأمر الذي سيسهم في دعم الجهود الرامية لنشر ثقافة زراعة أشجار القرم بين كل فئات المجتمع، لدورهم الكبير في الحفاظ على البيئة.

وأشارت الهيئة إلى حرصها الدائم على تكثف جهودها للمحافظة على الموارد الطبيعية، حيث تأتي مبادرة زراعة 30 ألف شتلة قرم ضمن برنامج تعليمي وتثقيفي، يضم شرح أهمية أشجار القرم بالتعاون مع الشركاء وأعضاء الهيئة التدريسية والمجتمع والموظفين.

ونوهت بأهمية الدور الذي تلعبه أشجار القرم في امتصاص والحد من نسبة كبيرة من الكربون، ما يسهم في التخفيف من التغير المناخي، لافتة إلى أنها تعد ذات أهمية اقتصادية وبيولوجية لاحتضانها الكائنات البحرية المتنوعة والأسماك ومأوى للطيور المهاجرة، وحماية السواحل من التآكل، وتنمية السياحة البيئية.

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