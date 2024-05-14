«أوقاف أبوظبي» ودائرة الصحة تعلنان عن إطلاق وقف الرعاية الصحية بقيمة مليار درهم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أطلقت أوقاف أبوظبي (هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر) ودائرة الصحة ـ أبوظبي وقف الرعاية الصحية بقيمة مليار درهم على مدى خمس سنوات، بهدف تعزيز العمل الخيري لتلبية حاجات الرعاية الصحية المتخصصة. وستكون أوقاف أبوظبي واحدةً من المساهمين الأساسيين مع التزامها بقيمة 50 مليون درهم في الوقف، وسوف تشجّع المؤسسات وقطاعات المجتمع على الانضمام إلى تعزيز إمكانات هذا الصوقف لضمان التمويل المستدام والمستمر انطلاقاً من أهمية التأثير الاجتماعي للرعاية الصحية.

وبحضور كل من معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، ومعالي عبد الحميد محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة أوقاف أبوظبي، وقع الاتفاقية كل من الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وسعادة فهد القاسم، مدير عام أوقاف أبوظبي بالإنابة.

وتأسّست أوقاف أبوظبي في مايو 2023، وهي مسؤولة عن تعزيز وتطوير قطاع الأوقاف من خلال تعزيز التأثير الاجتماعي والمالي في جميع أنحاء المجتمع، عبر تطوير الاستثمارات والشراكات لتأمين الاستدامة. وتمثّل هذه المبادرة الاستراتيجية أول شراكة كبرى لها، وتمهّد الطريق لمزيد من الأوقاف المتخصصة في إمارة أبوظبي.

ويأتي هذا الإعلان عن الوقف خلال النسخة الافتتاحية لأسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية 2024، الذي تستضيفه دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وفي خطوة تُمثّل إنجازاً رئيسياً للقطاع الصحي عالمياً، فإنّ وقف الرعاية الصحية في أبوظبي سوف يعمل على استثمار الأموال التي يتم جمعها لسدّ الفجوة المالية من خلال أرباح الوقف وعوائده، وتوظيفها في برامج الرعاية الصحية الأساسية والعلاجات.

وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي: "يقوم أحد أهداف أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية على جعل تمتع كافة المجتمعات بالرعاية الصحية عالية الجودة أولوية عالمية. وتمثّل الشراكات، كمثل هذه التي نعلن عنها اليوم، خطوة فعلية وملموسة نحو تحقيق هذه الأهداف. بتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تعتز دائرة الصحة-أبوظبي، وبالتعاون مع أوقاف أبوظبي في إطلاق الوقف الصحي الذي يسعى إلى توفير تمويل مستدام، وإلى تعزيز الأثر الاجتماعي للرعاية الصحية. ويعكس هذا الوقف التزامنا بخلق تدفّق مستدام للدعم يضمن إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع".

وقال معالي عبد الحميد محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة أوقاف أبوظبي: "يمثّل هذا الإعلان محطة محورية في قطاع الأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن نطلق سبقاً استثنائياً يشير إلى القوة التي يمكن أن يخلقها المجتمع إذا ما توحّدت الجهود. إنّ مساهمتنا في وقف الرعاية الصحية جزءٌ لا يتجزأ من التزامنا بإدارة الأموال والأوقاف بمسؤولية ونزاهة وفعالية. ونهدف إلى تنمية القيم الوقفية وتعزيز مفهوم الوقف كمحفز للاستدامة".

وعبرت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي عن سعادتها بالإعلان عن وقف الرعاية الصحية في أبوظبي، وقالت «نرحب بجميع شركائنا في هذه الخطوة الأولى نحو التزام طويل الأجل لحلول التمويل المنتظمة والمستديمة. وفيما نهدف إلى إلهام وتمكين القادة الصحيين لتسريع مستقبل الرعاية الصحية، فإننا سوف نواصل العمل معاً في مواجهة التحديات الصحية، معتمدين على الإرث الثقافي الذي يمثّله مفهوم الأوقاف عبر تجسيده للتضامن الاجتماعي. معاً سوف نرسم مساراً لمستقبلٍ أكثر صحة، ونكرّس جعل تمتع المجتمعات بالرعاية الصحية والوصول إليها أولوية عالمية".

وقال فهد القاسم، مدير عام أوقاف أبوظبي بالإنابة: "إنّ مساهمتنا في وقف الرعاية الصحية تنبع من تمسّكنا بمبادئ ومعتقدات الهيئة، مع التركيز على تنمية القيم الوقفية وتعزيز مفهوم الوقف كمحفّز للاستدامة. وعلى الرغم من أن مفهوم الوقف خيري بشكل أساسي، إلا أنه يشمل أبعاداً أوسع بكثير، بما فيها إدارة الثروات، وتحفيز التنمية الاقتصادية، وتمكين الاستدامة. هذا الجانب المتعدد الأوجه من الوقف يجعله أحد أقدم أشكال المشاريع الاجتماعية وأكثرها ديمومة".

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