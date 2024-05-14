«الابتكار للغذاء» يبحث في دبي حلول الاستدامة في القطاع

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت في دبي، أمس، أعمال مؤتمر الابتكار للغذاء 2024، الذي تنظمه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار «إعادة تصور النظم الغذائية المستقبلية»، والذي يستمر على مدى 3 أيام، بمشاركة ما يزيد على 150 من الخبراء العالميين والأكاديميين، ومبتكرين، وشركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والعالمية والمزارعين.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الحلول المبتكرة لاستدامة الغذاء، ووضع الخطط الكفيلة بتوسيع نطاق الابتكارات والاستثمارات في النظم الغذائية والزراعية، إضافة إلى تسريع تبادل المعرفة والتعلم وبناء القدرات وتوثيق التعاون بين الباحثين ورواد الأعمال والقطاع العام والخاص لدعم النظم الغذائية المرنة والشاملة والمستدامة.

كما يسعى المؤتمر إلى حشد الجهود العالمية لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحول النظم الغذائية، ووضع التصورات الكفيلة بتحقيق التوازن بين استدامة الأنظمة الغذائية وحماية كوكب الأرض، وكذلك توحيد جهود القطاعين العام والخاص والهيئات المتعددة الأطراف والجهات الفاعلة في المنظومة الغذائية.

ويأتي المؤتمر امتداداً للشراكة بين مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تعاون الجانبان في العام 2022 لتأسيس «المبادرة العالمية لشبكة مراكز الابتكار الغذائي»، وكذلك لتأسيس مركز الابتكار الغذائي في الإمارات في شهر ديسمبر من العام الماضي. ويتم حالياً تطوير مراكز أخرى في كولومبيا والهند وكينيا وأوروبا وفيتنام.

تجربة افتراضية

وتضمنت أجندة اليوم الأول من المؤتمر، الافتتاح الرسمي للحدث من خلال حفل عشاء وتجربة افتراضية تفاعلية في متحف المستقبل للترحيب بالضيوف والمشاركين في المؤتمر، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعيد العطر، الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتانيا ستراوس رئيس وحدة الغذاء والماء في المنتدى الاقتصادي العالمي، وأسماء خان من برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.

ورحبت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك في مستهل الحفل بضيوف دولة الإمارات، وجميع المشاركين في المؤتمر، معربة عن أملها في أن يسهم هذا الحدث العالمي في تحقيق الأمن الغذائي في الدول والمجتمعات خاصة منها الأكثر تأثراً بتداعيات التغير المناخي والأزمات والتحولات الاقتصادية المتسارعة، وذلك بالاعتماد أكثر على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والبيانات والعلوم والتكنولوجيا.

وأكدت معاليها أن المؤتمر يجسد فلسفة دولة الإمارات في استشراف المستقبل، والتزامها بدعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم وفي مقدمتها قضية الأمن الغذائي، مشيرة إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية لإيجاد حلول مبتكرة لتوفير مصادر جديدة للغذاء. واعتبرت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك أن المؤتمر فرصة نموذجية من أجل تواصل المبتكرين والممولين مع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والمزارعين لتسريع وتوسيع نطاق الابتكارات والاستثمارات في النظم الغذائية والزراعية، مثمنة مستوى التعاون بين مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» والمنتدى الاقتصادي العالمي بما يسهم في الارتقاء بقدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء.

بدوره، قال سعيد العطر: إن مؤتمر الابتكار للغذاء 2024، يأتي امتداداً للتعاون بين المؤسسة والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يسعى الجانبان إلى المساهمة بإيجاد حلول مبتكرة في النظم الغذائية، الأمر الذي يجعل من المؤتمر منصة لتبادل الأفكار والخبرات والتأسيس لرؤية تستند إلى العمل الجماعي من أجل التصدي لتحديات إنتاج الغذاء ومخاطر الجوع. وأشار العطر، إلى أهمية المؤتمر في جمع نخبة من الخبراء العالميين والأكاديميين والمبتكرين، لبحث تسخير الموارد والابتكارات في مجال الغذاء لمساعدة المجتمعات الأقل حظاً حول العالم.

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