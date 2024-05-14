«الرقابة المالية» بدبي يستضيف ورشة «تدقيق الأداء»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضاف جهاز الرقابة المالية بدبي ورشة عمل تدريبية مكثفة على مدار خمسة أيام متتالية، وذلك بالتعاون مع مركز التميز في التدقيق التابع لمكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي.

وتعد الورشة خطوة مهمة لتطوير إجراءات رقابة الأداء بالجهاز وتأهيل الموظفين للقيام بمهام تدقيق الأداء لتقديم الدعم المهني اللازم للجهات الخاضعة للرقابة، وذلك باستخدام منهجيات التدقيق المعترف بها عالمياً. وعلى مدار أيام ورشة العمل، شارك فريق عمل جهاز الرقابة المالية في عملية تعليمية مكثفة، أتقنوا من خلالها أدوات وتقنيات تدقيق الأداء بأنواعها، والتي تعتبر ضرورية لتقديم خدمات فعالة وذات قيمة مضافة.

وافتتح عبد الرحمن الحارب، المدير العام لجهاز الرقابة المالية، الورشة التي شهدت مشاركة فاعلة من مدراء الإدارات والموظفين في الجهاز الراغبين بالتعلم وتطوير مهاراتهم وتبني أفضل الممارسات العالمية في عملهم.

وقال عبد الرحمن الحارب: «إن هدفنا من الورشة التدريبية هذه هو بناء وتعزيز قدرة فريقنا على التخطيط الفعال وتطوير إجراءات تدقيق الأداء بما يتماشى مع المعايير المتعارف عليها عالمياً».

وأضاف: «تتماشى هذه الورشة مع جهودنا الرامية إلى تعزيز ثقافة التطوير الذاتي بين أعضاء فريق العمل لدينا. ومن خلال تعزيز مهاراتنا في تدقيق الأداء، فإننا لا نطور إمكاناتنا المهنية ونحقق مهمتنا فحسب، بل نكون أيضاً مجهزين بشكل أفضل لخدمة وعكس الرؤية الاستراتيجية الأوسع لجهاز الرقابة المالية وحكومة دبي».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز