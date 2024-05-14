محاكم دبي تنظم مختبراً لتحسين الخدمات القضائية

المصدر: دبي - البيان

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نظم فريق تطبيق سياسة خدمات 360 في محاكم دبي مختبراً مكثفاً لتطوير وتحسين الخدمات القضائية، بالتنسيق مع نادي المبدعين، وذلك في إطار جهود المحاكم للتّطبيق الأمثل لمبادئ سياسة خدمات 360 التي تمثل منظوراً جديداً ومتكاملاً لمتابعة جهود التحسين في الخدمات ووضع المتعامل في قلب التّحسين.

وقالت علياء الماجد مديرة إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في محاكم دبي، إن مختبر خدمات 360 استمر على مدار يومين، بمشاركة 24 موظفاً من 8 جهات حكومية وتضمّن تمارين تصميم الخدمات باستخدام الأدوات العالمية المعتمدة والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات بهدف تسهيل الوصول إليها وتقديمها بطريقة سلسة ومتكاملة للمتعاملين.

وأوضح شمس الدين عبدالمنعم، قائد ابتكار الخدمات في محاكم دبي، أن المختبر ركّز على خدمات أجندة المرحلة الثانية لتطبيق سياسة خدمات 360 التي شملت تصديقات الأحوال الشخصية والكاتب العدل والخدمات المساندة. وأضاف إن جميع مخرجات المختبر سيتم العمل عليها ضمن خطط واستراتيجيات التّطوير وفق رؤى قيادة حكومة دبي، ومحاكم دبي التي تسعى لتعزيز سهولة الوصول للخدمات القضائية بطرائق مبتكرة ذات جودة وكفاءة ريادية.

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