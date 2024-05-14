بحث تعزيز التعاون البرلماني بين الإمارات وألمانيا والاتحاد السويسري

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال استقباله في مقر المجلس بأبوظبي، كلاً على حده، الكساندار شونفيلدار سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، وآرثر ماتلي سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في البلدين الصديقين.

زيارات

وأكد اللقاءان على أهمية تبادل الزيارات والمعارف والممارسات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وكل من ألمانيا والاتحاد السويسري، حيث نوه معالي صقر غباش بأهمية ودور المؤسسات البرلمانية عبر الدبلوماسية البرلمانية.

تطورات

كما جرى تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية، خصوصاً تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

حضر اللقاءين، الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز