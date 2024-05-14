ضاحي خلفان يستقبل القائد العام لشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، في مكتبه صباح أمس، معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة، وعدداً من كبار الضباط، الذين جاؤوا للسلام على معاليه، متمنين له موفور الصحة ودوام العافية.

وتوجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بالشكر والتقدير إلى القائد العام لشرطة دبي، وكبار الضباط، مثنياً على شعورهم الطيب، ومعرباً عن سعادته بهذه الزيارة الكريمة.

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