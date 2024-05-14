1.4 مليار درهم أرباح «دناتا» بنمو قياسي 330 %

المصدر: دبي - البيان

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ارتفعت أرباح «دناتا» في السنة المالية 2023 - 2024 بنسبة 330 % إلى 1.4 مليار درهم، محققة نتائج قياسية في جميع أعمالها. وارتفع إجمالي إيرادات «دناتا» بنسبة 29 % ليصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 19.2 مليار درهم مدفوعاً بنمو حركة الطيران والسفر في جميع أنحاء العالم.

وأسهمت عمليات «دناتا» الدولية بنسبة 75 % من إيراداتها، بنمو نسبته 3 % عن السنة السابقة. وفازت «دناتا» بعقود جديدة في مختلف أقسامها، وعملت بشكل وثيق مع عملائها لدعم نمو حركة الطيران والطلب على السفر، خصوصاً في أسواقها الرئيسية: أستراليا وأوروبا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وواصلت «دناتا» إرساء أسس النمو المستقبلي من خلال استثمارات بلغت 464 مليون درهم في السنة المالية 2023 - 2024. وتضمنت الاستثمارات الكبيرة خلال السنة: معدات دعم أرضية كهربائية وهجينة جديدة لعمليات المطار في إطار استراتيجيتها البيئية، وتوسيع عمليات مرحباً في الفلبين وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة.

وارتفعت التكاليف التشغيلية لـ«دناتا» خلال السنة المالية بنسبة 22 % إلى 17.8 مليار درهم، تماشياً مع التوسعات في أقسام عمليات المطارات والتموين والتجزئة والسفر، كما تأثرت أيضاً بالضغوط التضخمية المستمرة عبر جميع الأسواق، وخصوصاً تكلفة العمالة وإمدادات الأغذية.

وتراجعت الأرصدة النقدية لـ«دناتا» بمقدار 958 مليون درهم إلى 4.2 مليارات درهم، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى توزيعات أرباح بقيمة 2 مليار درهم لمالكها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، بالإضافة إلى تمويل الاستثمارات وسداد الديون. وشهدت الأعمال تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية بلغت 1.9 مليار درهم في 2023 - 2024، وهو ما يعكس التحسن الكبير في الإيرادات. وارتفعت إيرادات «دناتا» لعمليات المطار، بما في ذلك المناولة الأرضية ومناولة الشحن، إلى 8.8 مليارات درهم.

خدمات المناولة

وارتفعت أعداد الطائرات التي قدمت لها «دناتا» خدمات المناولة عبر العالم بنسبة 9 % إلى 778026 طائرة. كما ارتفع إجمالي الشحنات التي قامت دناتا بمناولتها بنسبة 5 % إلى 2.9 مليون طن، ويعزى ذلك إلى العقود الجديدة التي فازت بها وزيادة نشاط الرحلات الجوية لعملاء دناتا عبر الأسواق.

وخلال 2023 - 2024، واصلت «دناتا» الاستثمار في البنية التحتية وأحدث التقنيات لتلبية احتياجات العملاء. ونجحت في دمج طائرات الدرون ذاتية القيادة في عملياتها للشحن في دولة الإمارات، ونفذت حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي في سنغافورة، وواصلت طرح نظام إدارة الشحن الرقمي «وان كارغو»، نظامها المتقدم لإدارة البضائع على مستوى العالم.

ووسعت «دناتا» أيضاً عملياتها في إيطاليا لتشمل مطار روما فيوميتشينو، حيث حصلت شركة خدمات المطار «إيربورت هاندلينغ»، التابعة لها والتي تملك «دناتا» حصة أغلبية فيها، على رخصة لتقديم خدمات المناولة الأرضية، مدتها سبع سنوات. ولدعم هذا التوسع، ستستثمر دناتا 20 مليون يورو لشراء معدات دعم أرضي جديدة ومتقدمة.

وحققت أعمال «دناتا للتموين والتجزئة» 6.5 مليارات درهم بنمو نسبته 35 %. وحمّلت شركاتها للتموين 123.0 مليون وجبة على طائرات العملاء من الناقلات الجوية، بنمو 10 % عن السنة السابقة، بعد استئناف عملائها من الناقلات في جميع أنحاء العالم تسيير رحلاتها الجوية وتوسيعها.

عملاء

وتمكن قسم التموين والتجزئة في «دناتا» من توسيع قاعدة عملائه في الأسواق الرئيسية مع فوزه بعقود جديدة في 2023 - 2024، التي تتضمن: الخطوط الجوية السريلانكية والخطوط الجوية التركية في أستراليا (سيدني وملبورن)، والخطوط الجوية الصينية في جمهورية التشيك (براغ)، وجيت بلو في أيرلندا (دبلن)، وخطوط بيمان بنغلاديش الجوية في إيطاليا (روما فيوميتشينو)، والملكية الأردنية في المملكة المتحدة (لندن ستانستيد)، والاتحاد للطيران في الولايات المتحدة (بوسطن). كما وسعت أيضاً شبكة البيع بالتجزئة في المطارات من خلال منافذ جديدة للأطعمة والمشروبات في مطار هنري كواندا الدولي في بوخارست في رومانيا، ومطار الشارقة في الإمارات.

وارتفعت إيرادات «دناتا» لخدمات السفر بنسبة 48 % إلى 3.5 مليارات درهم، بفضل مساهمات قوية من شركة «ديستينيشن آسيا»، شركة إدارة الوجهات التابعة لها في آسيا، وشركة «إيماجن كروزينج» للعطلات البحرية التي استحوذت «دناتا» على حصة أغلبية فيها.

وارتفعت قيمة الصفقات الإجمالية الأساسية لخدمات السفر المباعة بنسبة 27 % إلى 8.9 مليارات درهم، ما يعكس قدرة القسم على تقديم المنتجات الملائمة لتلبية الطلب القوي عبر قطاعات السفر على مستوى العالم.

وخلال السنة المالية، أبرم قسم السفر في «دناتا» اتفاقيات مع كيانات سياحية جديدة وعلامات تجارية للضيافة وشركاء آخرين لتوسيع محفظته من منتجات وخدمات وحلول السفر. وتضمن ذلك شراكة استراتيجية مع شركة «أميركان إكسبرس غلوبال بيزنس ترافيل» التي ضاعفت حجم أعمال سفر الشركات في الشرق الأوسط.

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