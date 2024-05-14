«مجموعة الإمارات» تضيف 10 آلاف وظيفة خلال عام

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت «مجموعة الإمارات» أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم خلال السنة المالية 2023 - 2024 لدعم توسع العمليات وتعزيز القدرات المستقبلية للمجموعة، حيث أضافت 10 آلاف وظيفة في مختلف الأقسام.

وكشفت بيانات «مجموعة الإمارات» أن إجمالي عدد الموظفين في مختلف الشركات المنضوية تحت مظلة المجموعة وصل إلى 112406 موظفين، يمثلون أكثر من 160 جنسية مختلفة، بنهاية السنة المالية الماضية مقارنة مع 102379 موظفاً بنهاية السنة المالية 2022 - 2023.

ومنذ بداية العام الجاري يعمل فريق التوظيف في «مجموعة الإمارات» على تنظيم أيام مفتوحة وجلسات تقييم في أكثر من 460 مدينة عبر القارات الست، ما يعكس مدى اتساع شبكة خطوطها وتنوع جنسيات أفراد فريق طاقم الخدمة، الذين يعيشون ويعملون في مدينة دبي.

كوادر بشرية

وتعمل «مجموعة الإمارات» بشكل متواصل على توظيف الكوادر البشرية اللازمة لمواكبة الخطط التوسعية للناقلة، لا سيما مع بدء استلام طائراتها الجديدة «إيرباص A350»، وذلك اعتباراً من منتصف السنة الجارية، وطائرات «بوينج 777-X» ابتداءً من عام 2025. وتضم طلبيات «مجموعة الإمارات» المؤكدة 65 طائرة من طراز «A350» ومزيجاً من 205 طائرات «بوينج 777-9 و777-8». وسوف تستخدم الطائرات الجديدة لتوسيع وتحديث الأسطول وتوفير المرونة لإضافة وجهات جديدة إلى شبكة خطوطها.

ويتمتع العاملون براتب جيد معفى من الضرائب وبدلات عن ساعات طيران، وأهلية للحصول على حصة من الأرباح، ونفقات الإقامة في الفنادق، والسفر والشحن بشروط ميسرة، والإجازة السنوية، وتذكرة الإجازة السنوية، والإقامة المفروشة، والتنقل من وإلى العمل، بالإضافة إلى الرعاية الطبية الممتازة بما في ذلك الأسنان والتأمين على الحياة وخدمات غسيل الملابس وغيرها من المزايا. كما يمكن لأفراد عائلات وأصدقاء الموظفين التمتع بتذاكر سفر مخفضة.

ومنحت «مجموعة الإمارات» مكافأة لفرق عملها توازي راتب 20 أسبوعاً على أن يتم إيداعها في رواتب شهر مايو، وتأتي المكافأة احتفاءً من المجموعة بأدائها القياسي للسنة المالية 2023 - 2024 التي سجلت خلالها عامها الأعلى ربحية على الإطلاق محققة أرباحاً قياسية جديدة قدرها 18.7 مليار درهم وإيرادات بقيمة 137.3 مليار درهم.

استثمارات

واستثمرت «مجموعة الإمارات» خلال السنة المالية 2023 - 2024، نحو 8.8 مليارات درهم في طائرات ومرافق ومعدات وشركات جديدة، وتسخير أحدث التقنيات لدعم خطط النمو المستقبلي للمجموعة. وتعمل «مجموعة الإمارات» على العديد من المشاريع الكبرى، التي تتضمن إضافة مزيد من الطائرات بمليارات الدولارات، وبرنامجاً لتحديث أسطولها من الطائرات، وتعزيز القدرات في مجالات الضيافة والشحن والمناولة الأرضية، وتسخير التقنيات المتقدمة لدعم عمليات المجموعة، إلى جانب توسيع نطاق برامج التدريب وتطوير الموظفين، والمبادرات الرامية إلى تعزيز أجندة الاستدامة للمجموعة.

سداد ديون

وواصلت المجموعة خلال السنة المالية الماضية الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية للمدفوعات المتعلقة بالطائرات، وسددت مبلغاً إضافياً قدره 2.2 مليار درهم من إجمالي 17.5 مليار درهم جمعتها خلال الجائحة. وقد أدى ذلك إلى خفض إجمالي ديونها المستحقة بشكل كبير ووضع الناقلة على أساس قوي لتمويل نموها المستقبلي وبرنامج أسطولها الجديد.

واستجابة للتحديات التي فرضتها أسواق الوقود المتقلبة خلال السنة المالية، قامت المجموعة بنشر عقود آجلة وخيارات بسيطة عبر منتجات مختلفة مثل برنت ووقود الطائرات لتقليل تكاليف السنة الجارية، وتأمين أحجام تحوط كبيرة في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، خففت المجموعة إلى حد كبير من تأثير نظام أسعار الفائدة المرتفعة على النتائج من خلال الإدارة الفعالة لصافي الانكشاف. وواصلت اتباع نهجها المتوازن في إدارة مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية من خلال استخدام خيارات العملات والعقود الآجلة والتحوطات العادية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز