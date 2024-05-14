«كهرباء دبي» تبحث مع «دو» الخدمات الرقمية والتحول الذكي

المصدر: دبي ـ البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أحمد عبدالكريم جلفار، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي للشركة في المقر الرئيسي للهيئة، بحضور المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك لبحث فرص التعاون المثمر بين الطرفين، وتعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الهيئة من خلال «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة «دو» والتي أثمرت عن تعاون مهم في مجال التحول الذكي وتبادل أفضل الحلول والتجارب والممارسات العالمية، لا سيما في مجالات تقديم الحلول والأنظمة الرقمية عالية الجودة والكفاءة.

خدمات رقمية

وأكد معالي سعيد محمد الطاير خلال اللقاء على أهمية الشراكات الاستراتيجية المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز البنية التحتية الرقمية لدولة الإمارات وتوفير أحدث الخدمات الرقمية، لتوفير تجربة سلسة للمتعاملين وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال والاستفادة من التقدم التكنولوجي لتعزيز كفاءة واستدامة البنية التحتية للشركات الخدماتية، فضلاً عن استكشاف فرص لمزيد من التعاون في مبادرات البحوث والتطوير، انسجاماً مع الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33، لتعزيز المكانة العالمية لدبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل، والوجهة المفضلة للأعمال والاستثمار والسياحة.

ولفت معالي الطاير إلى سعي الهيئة لتبني أحدث الحلول الذكية والتقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لاستحداث وإطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة في دبي، مشيداً بمساهمات شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ـ دو في تطوير قطاع الاتصالات في دولة الإمارات، وتوفير حلول متطورة ومتكاملة ترسخ أسس البنية التحتية القوية للإمارة، تعزيزاً للتحول الرقمي والدفع قدماً بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة دبي.

ومن جانبه قال أحمد عبدالكريم جلفار، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»: «نحن في شركة «دو» ملتزمون بدعم الرؤية الشاملة للقيادة الرشيدة، للحكومة الرقمية في الدولة، ويعد تعاوننا مع هيئة كهرباء ومياه دبي إنجازاً بارزاً في رحلتنا نحو إيجاد بيئة عمل مواتية تعزز النمو وترسخ الابتكار الرقمي في الدولة. ونحن فخورون بالمساهمة في الأجندة الوطنية للبنية التحتية المستدامة والفعالة من خلال توفير حلولنا الرقمية المتطورة».

وبدوره قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: إن الهدف من التعاون هو العمل بشكل وثيق مع هيئة كهرباء ومياه دبي، و«ديوا الرقمية» لتسريع عملية التحول الرقمي والمساهمة في التميز من خلال البنية التحتية القوية لقطاع الاتصالات.

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