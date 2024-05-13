عبدالله بن زايد يستقبل نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا ويبحثان التعاون الثنائي بين البلدين

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي تانيا فاجون نائبة رئيس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفينيا، علاقات الصداقة ومسارات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم في أبوظبي، معالي نائبة رئيس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفينيا، حيث تطرقت مباحثات الجانبين إلى سبل تعميق التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي تانيا فاجون، مؤكدا على العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفينيا وحرصهما المشترك على استثمار كافة الفرص المتاحة لتطويرها وتنميتها بما يدعم الرؤى التنموية للبلدين وخططتهما لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

وفي سياق متصل، بحث سموه ومعالي تانيا فاجون، القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، أشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى أهمية تكثيف العمل الدولي الجماعي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بما يكفل تعزيز الاستجابة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة وحماية أمن وسلامة كافة المدنيين.

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