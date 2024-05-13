انطلاق فعاليات مؤتمر الابتكار للغذاء 2024 في دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

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انطلقت اليوم "الاثنين" أعمال مؤتمر الابتكار للغذاء 2024، الذي تنظمه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار «إعادة تصور النظم الغذائية المستقبلية»، والذي يستمر حتى 15 مايو الجاري وذلك في متحف المستقبل وأبراج الإمارات في دبي، ويجمع المؤتمر ما يزيد على 150 من الخبراء العالميين والأكاديميين وشركات القطاع الخاص المحلية، والإقليمية، والعالمية والمزارعين.

وشهد المؤتمر عدداً من الجلسات الحوارية التي تتمحور حول تعزيز دور التكنولوجيا في دعم نظم غذائية مرنة وشاملة ومستدامة وتوسيع مجالات التعاون على مستوى العالم، ومناقشة أحدث التوجهات في مجال استدامة أنظمة الغذاء.

وسلط الضوء على أفضل الممارسات والدراسات العالمية في مجال الغذاء، فضلاً عن أحدث التقنيات التكنولوجية لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات المستخدمة في مجال استدامة الغذاء.

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