"تداوي" تستقبل حالات الإعاقة الحركية لمرضى الشلل الدماغي ضمن مبادرة العلاج المجاني

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة تداوي للرعاية الصحية في دبي استقبال الحالات المرضية المصابة بالإعاقات الحركية لدى مرضى الشلل الدماغي، لتقديم الفحص الطبي والعلاج المجاني لها، يوم الخميس المقبل، ضمن مبادرتها الخيرية (تداوي بالرحمة تداوي) لعلاج المرضى مجانا.

وقال مروان حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة إن المجموعة تستضيف استشاري جراحه العظام والمفاصل الدكتور عبد الهادي العمودي، وهو أحد اهم الأطباء المختصين في جراحة العظام والمفاصل بمنطقة الشرق الاوسط، ويمتلك سجلاً في إجراء العمليات النادرة والمعقدة، لاستقبال الحالات المرضية بدبي، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها مجانا.

وأضاف: أجرى الدكتور العمودي أكثر من 2000 عملية جراحية، منها جراحات نادرة في مجالات الكسور والتشوهات الخلقية لدى الكبار والأطفال، أعاد خلالها الحياة الطبيعية لعدد كبير من المرضى الذين يعانون من آثار إصابتهم بتشوهات خلقية في بنيتهم العظمية،

ويعالج أيضاَ الدكتور العمودي صعوبة الحركة لدى الأطفال ذوي الشلل الدماغي التشنجي.

وحصل العمودي على درجة الزمالة في جراحة عظام الأطفال وتشوهات الأطراف لدى الكبار والأطفال من مستشفى آشاو بألمانيا، وعمل أخصائي جراحة عظام بمستشفى الملك فهد العام بجدة، وحصل على تصنيف من قبل الهيئة السعودية للوساطة الصحية على درجة استشاري في جراحة العظام، وحصل على تخصص دقيق في تشوهات جراحة العظام لدى الأطفال.

وذكر أن الدكتور العمودي قدم ابتكارات وتقنيات ساعدت في علاج العظام والكسور لدى الأطفال وتشوهات الأطراف السفلية وجراحة الوركين لدى الأطفال.

ولفت مروان ناصر إلى أن المرضى سوف يتم علاجهم ضمن المبادرة الإنسانية (تداوي بالرحمة تداوي) التي أطلقتها المجموعة مطلع شهر رمضان الماضي، لفحص المرضى المعسرين وتقديم العلاج مجانا لهم، يوم الجمعة من كل أسبوع.

وأضاف "أطلقت المجموعة المبادرة من منطلق دورها المجتمعي، ويتم من خلالها مساعدة الحالات المرضية التي لاتستطيع تحمل كلفة الفحص الطبي وشراء العلاج، وخصصت يوم الجمعة من كل أسبوع لاستقبال المرضى مجانا في مركز تداوي الصحي في ديرة بدبي".

وأشار مروان حاجي ناصر إلى أن المبادرة، التي تعد الأولى من نوعها في الدولة، استقبلت مرضى من مختلف الجنسيات، ووفرت لهم العلاج مجانا خلال شهر رمضان المبارك، وقررت إدارة المجموعة استمرار المبادرة يوم الجمعة أسبوعيا حتى نهاية العام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز