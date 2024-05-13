مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة خالد عبيد أحمد المطيوعي

المصدر: البيان

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قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الاثنين) واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خالد عبيد أحمد عبيد المطيوعي، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في دبي.

وقدّم سموه صادق العزاء والمواساة إلى إخوان الفقيد أحمد وسيف وغانم عبيد المطيوعي ، وأبنائه عيسى وعمر خالد عبيد المطيوعي، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان.

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