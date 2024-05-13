شرطة دبي: 150 شاغراً وظيفياً لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية

المصدر: البيان

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بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وفي إطار حرصها على استقطاب الكفاءات المهنية الوطنية، والاستثمار في الكوادر البشرية، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عن توفير 150 شاغراً وظيفياً خاصاً بمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، لتمكينهم من الالتحاق في بيئة عمل شرطية طموحة وريادية حاصلة على جوائز محلية وعالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في فعاليات معرض الخدمة الوطنية للتوظيف 2024 في مركز دبي للمعارض، بمدينة إكسبو دبي، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام بتنظيم من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

المشاركة في المعرض

وأكد سعادة اللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في المعرض بناءً على توجيهات معالي القائد العام، من أجل توفير الفرص لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية في خدمة وطنهم ضمن فريق العمل بشرطة دبي.

وأشار إلى أن شرطة دبي حرصت على المشاركة في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف، منذ انطلاق دورته الأولى، وعملت على مدار السنوات الماضية على توفير شواغر للمجندين في مختلف المهام الوظيفية التي تحقق تطلعاتهم المستقبلية وتسخر إمكانياتهم وقدراتهم في العمل الشرطي.

150 شاغراً

من جانبه، أكد سعادة اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي حرصت هذا العام على توفير 150 شاغراً وظيفياً لمجندي الخدمة الوطنية في إطار الحرص على دعم الأشخاص الذين أتموا متطلبات البرنامج التدريبي للخدمة الوطنية.

وأشار إلى أن شرطة دبي تحرص من خلال المشاركة في المعرض لتوفير الوظائف العسكرية لمجندي الخدمة الوطنية لدعم رؤى وأهداف القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تجاه أبناء الوطن، والتزامها بتوفير أفضل الفرص الوظيفية لهم، وتحقيق أهداف التوطين، ودعم مجندي الخدمة الوطنية في تأمين فرص العمل والتعليم لهم.

التوظيف الذكي

بدوره، أوضح المقدم حمد بن دعفوس مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن منصة شرطة دبي في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية 2024، باشرت في استقبال مجندي الخدمة الوطنية.

وأشار إلى أن المنصة توفر لمجندي الخدمة الوطنية أجهزة ذكية التسجيل في الوظيفة التي يرغبون في الالتحاق بها، والحصول على رقم ثم تقديم كافة المستندات المطلوبة، وأخيراً تحديد موعد لهم من أجل المقابلة الشخصية.

الشروط

وبين أن الراغبين في الالتحاق في شرطة دبي يجب أن تتوفر فيهم شروط التسجيل المتمثلة في أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، ألا يقل العمر عن 18 سنة، أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة، ألا يقل الطول عن (165) سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن.

وأضاف أن هناك مجموعة من الشروط للحصول على الوظيفة في شرطة دبي، تتمثل في اجتياز الاختبارات الذكية بنجاح، واجتياز المقابلة الشخصية، اجتياز الفحوصات الطبية بنجاح، وأن لا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن لا يكون قد جرد من رتبته العسكرية أو طرد أو فصل من الخدمة من أية جهة أمنية أو عسكرية أو مدنية.

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