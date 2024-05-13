"الزراعة والسلامة الغذائية" تؤكد خلو أسواق أبوظبي من منتجات شركة "مارس" غير الحلال

المصدر: أبوظبي-منى خليفة

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أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلو أسواق إمارة أبوظبي من منتجات شركة مارس غير الحلال، وطمأنت الهيئة جمهور المستهلكين عبر منصاتها الرقمية بأنها تتخذ كافة الوسائل والإجراءات اللازمة لمنع وصول أية منتجات غير سليمة وغير صحية إلى أسواق الدولة.

وأوضحت الهيئة أنها تستند في أعمالها إلى لوائح فنية وأنظمة وتشريعات ترتكز جميعها على أسس وضوابط علمية ذات مرجعيات دولية، حيث يتم مراجعتها وتحديثها باستمرار بناء على آخر المستجدات.

وأكدت الهيئة على أهمية أن يثق جمهور المستهلكين بجودة المواد الغذائية التي تباع في الأسواق المحلية، سواء كانت من الإنتاج المحلي أو المستورد، حيث تخضع كافة المنتجات الغذائية المتداولة لرقابة صارمة عبر سلسلة التوريد، كما تخضع المنتجات الغذائية المستوردة لضوابط صارمة في المنافذ المختلفة، إذ لا يتم السماح بدخول أي منتج إلا بعد التأكد من مطابقته للمواصفات المعتمدة، فضلا عن عمليات التفتيش وأخذ عينات من المواد الغذائية في مراكز البيع للتأكد من أن المادة الغذائية صالحة للاستهلاك.

وناشدت الهيئة الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتصلة بالمنتجات الغذائية، والتأكد من مصدرها، وتدقيق صحة المعلومات الواردة فيها مع ضرورة التواصل معها في حال وجود أي معلومات أو شكاوى تتعلق بالسلامة الغذائية عبر حساباتها، أو مركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم 800555 .

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