«استشاري الشارقة» يدعو إلى الاستزراع السمكي وتحقيق الأمن الغذائي

المصدر: الشارقة - البيان

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ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته التاسعة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، سياسة هيئة الشارقة للثروة السمكية.

وعن الخطة المستقبلية تطرقت هيئة الشارقة للثروة السمكية إلى أن الخطة المستقبلية للهيئة تتمثل في إنجاز المشاريع المستقبلية للهيئة بما يتماشى مع التطورات التي تطرأ بشكل مستمر وتصميم قارب صديق للبيئة بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للنقل البحري، بجانب مقترح دراسة مصانع مشتركة مع الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك بهدف إيجاد مورد مالي للجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك.

وأكدت هيئة الشارقة للثروة السمكية من خلال أدوارها أنها تهدف إلى تحقيق أربعة أهداف وهي المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها في الإمارة، وتحقيق الأمن الغذائي وتنميته وإحياء مهنة صيد الأسماك والارتقاء بها، ودعم محلات التعاونيات (السوق المحلي) من خلال بيع مواد الصيد بأسعار منافسة، بجانب تقديم كافة أوجه الدعم المتاحة للصيادين وأنشطتهم على مستوى الإمارة؛ ولأهمية الوقوف على أعمال هيئة الشارقة للثروة السمكية يود مقدمو الطلب مناقشة هذا الموضوع خدمة للصالح العام.

كما سيتم العمل على إنشاء مزرعة أسماك برية وطلب قطع أراض استثمارية بمساحة كبير لاستغلالها لإنشاء مزارع السمكية برية وإنشاء مبنى للهيئة في مدينتي الشارقة وخورفكان.

وعن إنشاء قرية للصيادين في الحمرية والسعي إلى انتقال العاملين من الفئات المساندة إلى هذه القرية ما يشكل نقلة نوعية ومهنيّة لعمال الصيد في تلك المنطقة من خلال توفير مرافق خدمية ذات جودة عالية وبمواصفات عالمية تجتمع في مكان واحد لتسهل عليهم أداء مهامهم وتوفير احتياجاتهم، ولفت علي أحمد أبو غازيين عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الهيئة إلى أن القرية تضم مخازن لتخزين أدوات الصيد ومسجداً يتسع لنحو 200 مصلٍ وقاعة طعام وعدداً من المرافق الخدمية اللازمة؛ الأمر الذي يعكس مدى اهتمام حكومتنا الرشيدة بالقطاع البحري وتنميته وخدمة الصيادين ومراعاة مصالحهم، وأفاد بأن هناك توجهاً لتعميم قرى الصيادين في المدن الأخرى نظراً لأنها تأخذ بعين الاعتبار توفير بيئة صحية متكاملة واشتراطات السلامة اللازمة بإنشاء القرية بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية وقربها من البحر بما يعزز من الأداء، ويؤدي إلى ممارسة المهنة من دون تحديات، وأشار إلى أهمية العمل على توطين كادر العاملين في جمعيات الصيادين.

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