محاضرة تعريفية حول الثقافة الإسلامية والتقاليد الإماراتية في المدرسة اليابانية بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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نظم مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، محاضرة عن التعريف بالثقافة الإسلامية والعادات والتقاليد الإماراتية في المدرسة اليابانية بدبي، استفاد منها أكثر من 140 من الطلبة والأساتذة، وأعضاء الهيئة التدريسية، ضمن «موسم دبي للثقافة الإسلامية» الذي أطلقه المركز.

وقالت هند لوتاه مدير إدارة المركز « موسم الثقافات هو برنامج تثقيفي لتعزيز التواصل الحضاري الاجتماعي في دبي، وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود المركز الدائمة في توفير بيئة محفزة لتعزيز التواصل الثقافي والحضاري والاندماج المجتمعي بين مختلف الثقافات والجنسيات المقيمة على أرض دبي.

وأضافت: تتمحور فعاليات الموسم الثقافي حول تقديم سلسلة من الندوات وورش العمل والأنشطة التثقيفية الموجهة لأفراد الجالية اليابانية، بهدف تعزيز الوعي بالتنوع الثقافي، وتعميق الفهم للقيم والتقاليد المحلية.

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