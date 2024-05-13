مستشفى القاسمي ينقذ طفلاً يعاني تشوه الرئة

المصدر: الشارقة - البيان

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نجح الفريق الطبي في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في إنقاذ حياة طفل إماراتي تم تحويله للمستشفى بسبب تعرضه لقيء دموي شديد، بعد أن كشفت معطيات المنظار القصبي للرئة أن الطفل يعاني من تشوه وعائي نادر (اتصال شرياني).

وتابع الفريق الطبي إجراء فحوصات دقيقة للقصبات الهوائية عبر عملية تنظير كشفت وجود تخثر كبير في مجرى الهواء بالرئة، الأمر الذي استدعى ضرورة إزالته على الفور ليتفاجأ الأطباء بعد ذلك بوجود نزيف رئوي شديد في القسم السفلي من الرئة اليمنى والذي قد يكون السبب فيه وجود تشوه وعائي موضعي.

وبعد الكشف عن النزيف قرر الفريق الطبي إجراء قسطرة تشخيصية حيث أكدت القسطرة وجود تشوه وعائي نادر «اتصال شرياني بالرئة» مما استدعى ضرورة التدخل السريع والتعاون المشترك بين طاقم الأطباء للجهاز التنفسي وأطباء القلب، حيث تمكن الأطباء من إغلاق الشريان المغذي لهذا النزيف عن طريق القسطرة والعمل على الحد من تكرر هذا النزيف مرة أخرى.

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