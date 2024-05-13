خطط استراتيجية لتعزيز الكادر التمريضي في الإمارات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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تحتفي دولة الإمارات بـاليوم العالمي للتمريض، الذي يوافق الثاني عشر من مايو كل عام، بالإشارة إلى إسهامات الممرضين في المجتمع، حيث تم اختيار هذا اليوم في يناير عام 1974 للاحتفال بيوم الممرضين إذ يوافق الذكرى السنوية لميلاد فلورنس نايتينجيل التي اشتهرت بأنها مؤسسة التمريض الحديث.

وتحرص دولة الإمارات على الاحتفاء بالكادر الطبي باستمرار وتقدر جهودهم، وتثمن تضحياتهم وتلبيتهم لنداء الواجب الإنساني والوطني وقيامهم بمسؤولياتهم بكفاءةٍ ومهنية واقتدار، مقدمين نموذجاً ملهماً من نماذج العمل الإنساني الذي يتطلب توفير أعلى معايير خدمات الرعاية الصحية، بما يتماشى مع تطلعات وطموحات الحكومة الرشيدة وتوجهاتها نحو الارتقاء بمهنة التمريض.

وعهدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والجهات الصحية الحكومية والخاصة في الدولة إلى تسليط الضوء على مهنة التمريض، والارتقاء بكفاءة وأداء كوادرها، إلى جانب استقطاب الكفاءات الوطنية الشّابة عبر البرامج التعليمية والتدريبية التي تزخر بها جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، بما ينسجم مع استراتيجياتها الهادفة إلى رفد قطاع الرعاية الصحية بكفاءات وطنية تمريضية مُتمرسة، ما يواكب توجهاتها بتنمية القطاع التمريضي، وزيادة أعداد منتسبيه ممن يمتلكون مهارات وقُدرات تستند إلى أحدث العلوم الطبية والتمريضية.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سباقة في إطلاق المبادرات والمشاريع لدعم مهنة التمريض وترسيخ مكانتها في النظام الصحي، لضمان الجاهزية للتعامل مع مختلف التحديات الصحية، حيث اعتمدت الدولة خططاً استراتيجية واضحة المعالم لتعزيز المكانة الهامة التي بلغها الكادر التمريضي على مستوى السياسات الصحية الوطنية، واستشراف مستقبل التمريض ومتطلبات تحقيقه، والاستثمار في الكوادر الصحية بشكل مستدام، كمنهجية أساسية في توفير خدمات الرعاية التمريضية، وتشكل «الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2025» تجسيداً حقيقياً لمنهجية العمل الرائدة لدولة الإمارات على هذا الصعيد.

وتحرص القيادة الرشيدة على مواصلة دعم العاملين والعاملات في هذا القطاع الحيوي الهام، اعترافاً بجهودهم وتضحياتهم مع الاعتزاز والفخر بهم، ويترجم الأمر في الجهود الحكومية الساعية إلى إطلاق العديد من المُبادرات المُتميّزة التي ترتقي بأداء وكفاءة الكوادر التمريضية وتزويدهم بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ورفد قطاع الرعاية الصحية بأعلى مستويات الكفاءات المُتخصّصة في مجال التمريض، وبما يُسهم في تلبية تطلّعات الدولة وتوجهاتها في المنافسة على الريادة العالمية في كافة المجالات.

نقلة نوعيةويأتي إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة خارطة الطريق للعام 2025» في دولة الإمارات، ليمثل نقلة نوعية في تعزيز قدرات النظام الصحي بالاعتماد على الحوكمة والجودة والابتكار في التعليم التمريضي والتطوير المهني والبحث العلمي، كما تدعم التوجهات الحكومية باستقطاب الكفاءات التمريضية الوطنية وتوفير أدوات المستقبل لاستباق المتغيرات واستدامة الإنجاز والارتقاء بمستويات الأداء والإنتاجية، حيث إن الرهان الحقيقي لصناعة المستقبل يرتكز على الكوادر الوطنية، القادرة على بناء تنمية شاملة ومستدامة تعود بالخير على المواطن والمجتمـع.

ويمثل يوم التمريض العالمي رسالة شكر وتقدير عالمية لتضحيات الكوادر التمريضية ولجهودهم المخلصة وتفانيهم في تعزيز المستوى الصحي في المجتمعات، وتقديم الرعاية الصحية بكل إنسانية ومهنية، وتأكيداً دولياً على أهمية مهنة التمريض باعتبارها ركيزة أساسية في نظم الرعاية الصحية وتلعب دوراً هاماً وحيوياً في دعم التغطية الصحية الشاملة.

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