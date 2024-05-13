«نداء» تؤكد جهوزيتها لمؤتمر «الاتصالات في الأزمات والطوارئ»

المصدر: دبي - البيان

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أكدت مؤسسة الاتصالات المتخصصة - نداء، المزوّد الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، استعداداتها وتجهيزاتها للمساهمة بدور حيوي في تنظيم فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ دبي 2024، بوصفها مشغلاً مستضيفاً للحدث، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 إلى 16 مايو وتحت شعار «تعزيز أمن المجتمع والقطاع - التواصل شريان الحياة». وكشفت «نداء» عن تفاصيل برنامج مشاركتها في الحدث بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، معلنة عن مجموعة من الابتكارات والحلول التي ستعرضها في جناحها إلى جانب عدد من شركائها.

مشاركة

وقال منصور بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»: «بوصفنا المشغل المستضيف للمؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ دبي 2024، فإننا نتطلع إلى مشاركتنا في هذا المحفل العالمي، وتسليط الضوء على أحدث ابتكاراتنا وحلولنا، إضافة إلى دعم جهود شركائنا وجميع الشركات الحاضرة تمهيداً لدخولنا حقبة جديدة فريدة ومتميزة تؤهلنا لتعزيز ريادتنا في مجال اتصالات المهام الحرجة».

وأضاف بوعصيبة: «باتت أهمية تعزيز الأمن المجتمعي والارتقاء بممارسات السلامة عبر مختلف القطاعات، ضرورة ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى، ولهذا نحن في مؤسسة نداء ملتزمون ليس فقط بتطوير معايير الأمن وتقنيات الاتصال، ولكن أيضاً بخلق وتعزيز بيئة مزدهرة مدفوعة بالابتكار خلال نسخة هذا العام من المؤتمر والمعرض العالمي الرائد التي من المتوقع أن تكون فريدة بنتائجها واستثنائية بما ستقدمه من حلول مبتكرة.

ونحن فخورون وسعداء جداً للمساهمة في دعم شركائنا وتمكينهم من عرض أحدث حلولهم وابتكاراتهم في عالم الاتصالات المتخصصة، وسنتعاون معاً للمساعدة في تمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً تلعب فيه الاتصالات الحرجة دوراً حيوياً في تمكين الشركات والمجتمعات والقطاعات لتكون أكثر أماناً ومرونة وتطوراً».

أحدث التقنيات

وأكدت «نداء» مشاركة عدد من الشركات الرائدة ضمن جناحها في المعرض كشركاء للحدث وهي شركات «إيرباص»، و«كروس كول» و«هاواوي تكنولوجيز» وشركة إشارة للاتصالات والحلول الأمنية، حيث ستعرض هذه الشركات أحدث تقنياتها وابتكاراتها ضمن جناح «نداء». وفي المقابل، ستلعب «نداء» دوراً محورياً في ضمان تفاعل هذه الشركات الرائدة مع الحضور من خلال عرض الابتكارات والتطبيقات والمنتجات والحلول الخاصة بكل منها عبر شبكة الجيل الرابع الخاصة بـ«نداء» وشبكات اتصالات المهام الحرجة.

وبالشراكة مع «نداء»، ستكشف «إيرباص» خلال المؤتمر ولأول مرة عن منصتها الذكية والجديدة في مجال الطيران Agnet Turnaround، وهي منصة تعاونية ذكية وآمنة تتميز بإمكانيات هائلة على مستوى الأمان والموثوقية ومصممة لتعزيز كفاءة البنية التحتية للمطارات بما يساهم في معالجة التحديات التي تواجه الجهات المعنية والشركات العاملة في القطاع. ومن المتوقع أن تشكل هذه المنصة ثورة تقنية في إدارة العمليات في مرافق المطارات في جميع أنحاء العالم من خلال تقنياتها المتطورة، ووظائف إعداد التقارير الآلية، والمستوى المحسن من الشفافية.

وستعرض شركة «كروس كول» كذلك ضمن جناح «نداء»، محفظتها المتكاملة من الحلول والأجهزة التي طورتها وفق معيار «الضغط والتحدث» الخاص باتصالات المهام الحرجة MCPTT، حيث ستعرض الجودة العالية التي تتميز بها أجهزة اتصالات المهام الحرجة MCx وتطبيقاتها العملية في مجالات السلامة العامة. وستقدم «كروس كول» مفاهيم جديدة كلياً على مستوى القطاع مع أجهزتها المتطورة التي تجمع ما بين الصلابة والقوة مع المظهر الجمالي.

كما ستكشف شركة «هواوي تكنولوجيز» النقاب عن نظام «إي كوماند» eCommand، وهو نظام معلومات مخصص لأوامر الطوارئ يستند إلى الخرائط والذي تم تصميمه لتزويد مراكز التحكم والإدارة بقدرات اتصال وإرسال متقدمة للتعامل مع حوادث الطوارئ في المناطق الحضرية، ويجمع هذا النظام بين عدد من الميزات لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المختلفة للعمليات الخاصة بإدارة الطوارئ بما في ذلك دعم وسائل الاتصال الصوتية والمرئية المتعددة من خلال تمكين الاتصال والتنسيق في الوقت الآني بين مراكز القيادة وموظفي الطوارئ.

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