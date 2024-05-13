بلدية الفجيرة تطلع «التغير المناخي» على أفضل الممارسات

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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التقى المهندس محمد سيف الأفخم المدير العام لبلدية الفجيرة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وفداً من وزارة التغير المناخي والبيئة، برئاسة المهندسة علياء الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، وذلك في مختبر الابتكار التابع لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.

واستعرض المهندس محمد الأفخم خلال اللقاء، دور مختبر الابتكار وأهميته وآلية عمله، والذي يُعد أول مختبر ابتكار تعديني في إمارة الفجيرة، يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية المبتكرة، ويتواكب مع مستوى التقدّم التكنولوجي والنهضة التي تشهدها الدولة في مجال الابتكار، بالاعتماد على توظيف التكنولوجيا الرقمية في قطاع التعدين، وذلك انطلاقاً من رؤية المؤسسة وأهدافها الاستراتيجية الطموحة لتحسين خدماتها الرئيسة، وضمان تطبيق أنظمة متكاملة لدعم إدارة البيانات والتطوير المستمر في عملياتها.

وتعرّف الوفد إلى التقنيات الذكية التي وظفتها المؤسسة في إدارة الموارد الطبيعية، والنماذج المبتكرة من الروبوتات والطائرات بدون طيار (درون)، والخريطة الذكية لإمارة الفجيرة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدماتها، بالإضافة إلى استعراض العينات الصخرية المعروضة في المختبر، والتي منشؤها جبال الفجيرة.

كما تم إطلاع الوفد على الدور الذي تسهم فيه مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في تحقيق رؤية الدولة والإمارة، وترسيخ الاقتصاد المستقبلي القائم على المعرفة.

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