221 بحثاً لـ«كهرباء دبي» حتى نهاية 2023

المصدر: دبي - البيان

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نشر مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي 73 ورقة علمية وبحثية في مؤتمرات دولية ومجلات ودوريات عالمية خلال عام 2023، ليصل إجمالي الأوراق العلمية والبحثية التي أنجزها إلى 221 ورقة حتى نهاية العام الماضي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن موضوعات الأوراق البحثية تنوعت لتشمل مجالات الطاقة الشمسية والمياه وكفاءة الطاقة وتكامل الشبكة الذكية والفضاء والثورة الصناعية الرابعة.

ولفتت إلى أن مركز البحوث والتطوير يضم 29 باحثاً وباحثة من حملة الدكتوراه والماجستير، ووصلت نسبة التوطين به إلى

74 %، بينما بلغت نسبة الموظفات المواطنات 40 %.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، إن الهيئة توفر بيئة إيجابية محفزة على الإبداع والابتكار، وتتيح الفرص لتبادل أفضل الخبرات والممارسات المحلية والعالمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والأكاديمي لتحويل دبي إلى الوجهة الأولى للعلماء والباحثين في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأثنى على الدور الذي يؤديه الباحثون والأكاديميون من مختلف الجنسيات في مركز البحوث والتطوير لتعزيز تنافسية وريادة دولة الإمارات في قطاعات البحث العلمي، ودعم الجهود العالمية الرامية إلى تسريع عملية التحول نحو اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.

وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، إن المجالات الأساسية لعمل المركز تستند إلى ثلاثة ممكّنات، تتمثل في الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات والطائرات من دون طيار والطباعة ثلاثية الأبعاد والمواد المتقدمة.

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