«أبوظبي للزراعة» تؤكد حرصها على تعزيز الصحة النباتية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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تنفذ هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية استراتيجية متكاملة لتعزيز منظومة الأمن الحيوي بشقية النباتي والحيواني في إمارة أبوظبي، وأكدت الهيئة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة النباتية الذي يصادف 12 مايو من كل عام حرصها على تعزيز الصحة النباتية عبر تطبيق عدة برامج للسيطرة على الآفات الزراعية منها برنامج الإدارة المتكاملة لآفات النخيل وذلك للسيطرة على آفات النخيل بطرق آمنة بيئياً، ومتوافقة مع تعليمات الإدارة المتكاملة للآفات وتقليل الضرر الاقتصادي للآفات، والمحافظة على النظام البيئي من الاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية، لضمان استدامة القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي.

جهود

وتتضمن جهود الهيئة للحفاظ على صحة النبات تبنيها المستدام للفحص الدوري للمحاصيل الزراعية من خلال الزيارات الإرشادية الفنية الدورية لمزارع أبوظبي، والمكافحة المتكاملة للآفات، واستخدام التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف لأصحاب المزارع. وتشمل برامج مكافحة الآفات على مستوى مزارع إمارة أبوظبي، برنامج مسح الإصابات بآفات النخيل الرئيسة، وبرنامج الصيد المكثف لسوسة النخيل والحفارات.

وتعمل الهيئة على مكافحة الأمراض والآفات التي تُهدد صحة النبات والاستجابة للآفات الغازية، بالإضافة إلى متابعة حالة الجراد الصحراوي ودودة الحشد الخريفية بمزارع إمارة أبوظبي من خلال الزيارات الإرشادية وبلاغات المزارعين وعمال المزارع والمناطق المتوقع إصابتها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مثل دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات، وهيئة البيئة وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى.

كما تقوم الهيئة من خلال برنامج الصيد المكثف بتوزيع المصائد الفرمونية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء والمصائد الضوئية لمكافحة حفار ساق النخيل وحفار عذوق النخيل في جميع مزارع إمارة أبوظبي.

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