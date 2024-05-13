«تريندز» يشارك في مائدة مستديرة حول صياغة المستقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في حلقة نقاشية ضمن مائدة مستديرة دولية نظمتها جامعة ADA الأذربيجانية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلم والثقافة «ICESCO» في العاصمة باكو تحت عنوان «دور الاستشراف الاستراتيجي في صياغة المستقبل: الحوكمة والمؤسسات الأكاديمية والسياسات العامة» بحضور خبراء وأكاديميين من دول عدة.

ومثل «تريندز» في هذه المائدة المستديرة كل من الباحث سلطان الربيعي، نائب رئيس قطاع البحوث والاستشارات، والأستاذ عبدالله الحمادي، مدير إدارة المشاريع.

وقال الباحث سلطان الربيعي في مداخلته إن الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولاً هائلاً في مجال الاستشراف الاستراتيجي، حيث يوفر القدرة على معالجة كميات هائلة من البيانات وتحديد الأنماط المتكررة فيها، ما يسمح بتكوين تصورات عن الاتجاهات والتحديات المستقبلية، وبالتالي تعزيز فاعلية أطر الحوكمة.

وأوضح في الجلسة التي أدارها الدكتور قيس الهمامي، مدير مركز الاستشراف الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي، منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، أن دمج الاستشراف الاستراتيجي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في عملية صياغة السياسات يتطلب ضمان الجاهزية التكنولوجية، والتوافق مع دورة صياغة السياسات، وتعزيز ثقافة التفكير على المدى الطويل، وهي أمور لا يمكن تحقيقها من دون تعاون القطاعات المختلفة.

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