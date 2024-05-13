وفد مغربي يطّلع على أنظمة بشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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اطّلع وفد من المديرية العامة للأمن الوطني في المملكة المغربية الشقيقة على جهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي والأنظمة الرائدة التي تطبقها لتعزيز واستدامة مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمـأنينة في إمارة أبوظبي.

والتقى العميد عمران أحمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية، والعميد مسلم محمد العامري مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، والعميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد سعيد محمد الكعبي نائب مدير قطاع شؤون القيادة كلا على حدة مع الوفد برئاسة المراقب العام حفيظ مرزاق مدير الموارد البشرية بالإنابة في المديرية العامة للأمن الوطني في المملكة المغربية الشقيقة.

وجرى خلال اللقاءات بحث التنسيق والتعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني وتبادل المعارف العلمية والتخصصية وإجراء مقارنة معيارية لأفضل الممارسات والخدمات التطويرية إلى جانب الاطلاع على الدور الريادي لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بتطبيق أحدث التقنيات المعاصرة في مجالات التدريب الشرطي والأمني الحديث وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

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