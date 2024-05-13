شرطة دبي تكرّم 10 فائزين بالتصوير الضوئي للخيالة

المصدر: دبي - البيان

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كرّم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، وعلي خليفة بن ثالث الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، الفائزين في مسابقة التصوير الضوئي للخيالة، التي نظمها مركز شرطة الخيالة بالتعاون مع الجائزة.

وأشاد اللواء المنصوري بالمستوى العالي للمصورين المشاركين في المسابقة والصورة المتميزة والجمالية التي التقطوها للخيول في مختلف الفعاليات. من جانبه، قال علي خليفة بن ثالث: «فخورون بتنظيم مسابقة التصوير الخاصة بخيالة شرطة دبي، والتي منحت فرصة ثمينة للمصورين والمتابعين والجمهور لتوسيع آفاقهم ومعرفتهم بدور الخيالة المميز والمؤثر على الصعيد الأمني والمجتمعي».

وسلم اللواء المنصوري التكريم إلى الفائزين بالجوائز البالغ عددهم 10 أشخاص، حيث فاز بالمركز الثلاثة الأولى كل من المصورين كريسينسيو برنابي، وكريستوفر دان، وعبد الشكور، فيما حصل المكرمون على جوائز نقدية وبطاقة إسعاد، وساعات عمل تطوعية، وشهادات تقدير، إلى جانب الحصول على حصص مجانية لتعلم مهارات ركوب الخيل في مركز شرطة الخيالة.

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