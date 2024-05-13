إنجاز 47 % من المرحلة الأولى لمشروع رفع كفاءة طرق العامرة في العين

المصدر: العين - وام

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أنجزت بلدية مدينة العين 47 % من أعمال المرحلة الأولى لمشروع رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية بمنطقة العامرة والتي انطلقت في الربع الثالث من سنة 2023 وبميزانية تصل إلى 130 مليون درهم.

ويهدف المشروع - الذي يأتي ضمن خطة تطوير الطرق والبنية التحتية المستدامة في الأحياء السكنية في مدينة العين - إلى تقديم أفضل الخدمات لرفاهية وسعادة المواطنين والمقيمين.

3 مراحل

وأوضحت البلدية أن المشروع ينقسم إلى ثلاث مراحل تتضمن الأولى «حي هزع البوش - غرب» والثانية «حي هزع البوش - شرق» والمرحلة الثالثة «حي الواحة العامرة» وتوقعت الانتهاء منها في الربع الرابع من العام الجاري.

وأشارت إلى أن المشروع يشمل إعادة إنشاء الطرق ومواقف السيارات وشبكة صرف مياه الأمطار إضافة إلى الأرصفة والمماشي وشبكات الإنارة ومهدئات السرعة.

وأكدت البلدية أنه ستتم مراعاة الحركة المرورية في المنطقة في مدّة تنفيذ المشروع عبر توفير طرق ومواقف بديلة مع الأخذ في الحسبان إجراءات الأمن والسلامة وتأمين الحفريات الخاصة بأعمال المشروع.

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