طفل من أصحاب الهمم يعثر على ساعة ويسلمها إلى شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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كرّمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بالوكالة، طفلاً من أصحاب الهمم من الجنسية الهندية، لأمانته وحسن تصرفه، وذلك بعد أن عثر على ساعة في إحدى المناطق السياحية، وحرص على أن يصطحبه والده إلى شرطة دبي من أجل تسليمها وإعادتها لصاحبها.

وتبين للشرطة السياحية في شرطة دبي، أن الساعة عائدة إلى سائح كان متواجداً في الدولة، وقدم بلاغاً بفقدانها وبمواصفاتها، ثم سافر إلى موطنه، فتم التواصل معه، وإعادتها له حيث أبدى سعادته البالغة بمستوى الأمن والأمان، والأمانة العالية في إمارة دبي.

وكرم العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، الطفل محمد ايان يونس، بحضور نائبه المقدم محمد عبد الرحمن، والنقيب شهاب السعدي.

وأكد العميد خلفان الجلاف، أن تصرف الطفل وحرصه على تسليم الساعة إلى الشرطة، يعكس الصورة الإيجابية عن مستوى الأمن والأمان والأمانة العالية في مجتمع دولة الإمارات خصوصاً للقطاع السياحي الذي يعتبر واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة.

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