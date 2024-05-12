رئيس الدولة يتلقى هاتفياً تعازي ملك الأردن في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من أخيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، قدَّم خلاله إلى سموه خالص تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

كما أعرب العاهل الأردني عن صادق تعازيه إلى عموم أسرة آل نهيان الكرام، سائلاً المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة الملك عبد الله الثاني، معرباً عن تقديره لما أبداه من مشاعر طيبة عبَّرت عما يجمع البلدين الشقيقين من أواصر أخوية متينة.

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