الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والرياح شمالية شرقية – جنوبية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

وفي الخليج العربي يكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:46، والمد الثاني عند الساعة 03:19، والجزر الأول عند الساعة 10:52، والجزر الثاني عند الساعة 21:08، وأن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:55، والمد الثاني عند الساعة 00:30، والجزر الأول عند الساعة 19:56، والجزر الثاني عند الساعة 07:46.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 43 24 85 20

دبي 41 24 90 25

الشارقة 40 21 80 30

عجمان 36 22 85 30

أم القيوين 38 25 95 60

رأس الخيمة 43 22 75 20

الفجيرة 36 26 70 35

العـين 40 26 65 15

ليوا 40 23 90 20

الرويس 43 25 90 15

السلع 44 20 85 15

دلـمـا 35 25 90 45

طنب الكبرى / الصغرى 36 25 90 35

أبو موسى 36 25 90 35.

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