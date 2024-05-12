ذياب بن محمد بن زايد ينقل تعازي رئيس الدولة إلى ملك البحرين في وفاة عبد الله بن سلمان

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، في وفاة الشيخ عبد الله بن سلمان بن خالد آل خليفة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ خالد بن أحمد ال خليفة، وزير الديوان الملكي، لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق.

وقدَّم سموه واجب العزاء لإخوان وأبناء الفقيد وعموم آل خليفة الكرام، معرباً سموه عن صادق تعازيه ومواساته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم جميل الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء، إلى جانب سموه، الوفد المرافق الذي ضم معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عبد الله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي حمد بن مبارك الشامسي، وزير دولة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وعدد من المسؤولين.

وكان سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان قد وصل، اليوم، إلى مملكة البحرين الشقيقة، حيث كان في استقباله بالمطار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وعدد من المسؤولين البحرينيين.

ذياب بن محمد بن زايد ينقل تعازي رئيس الدولة إلى ملك #البحرين في وفاة عبدالله بن سلمانhttps://t.co/q90VuLanWt#صحيفة_البيان pic.twitter.com/xmdZ2DeDo4 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 12, 2024

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز