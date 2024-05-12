الإمارات للفلك: طلوع "منزلة الشرطان" إيذانا ببدء فصل الصيف

المصدر: البيان

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أعلنت جمعية الإمارات للفلك عن طلوع منزلة “الشرطان” فجر اليوم الأحد” من الجهة الشرقية بالدولة إيذاناً ببدء فصل الصيف.

وأفاد إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن منزلة «الشرطان» تبدأ بالطلوع من الجهة الشرقية فجر اليوم 12 مايو، وتعتبر منزلة الشرطان أول المنازل الشامية، وبداية حساب المنازل القمرية، وهو من أشهر حسابات المواسم عند العرب، حيث يعد طلوع الشرطان عند العرب علامة دخول الصيف، وسيطرة الأجواء الحارة على عموم الجزيرة العربية نهاراً، ويسمى عند عامة أهل الحرث (ثريا القيظ).

وأضاف الجروان: يعتبر نجما الشرطان بموضع راس برج الحمل ، وسميت بـ "الشرطان" كونها الشرط أو العلامة لأنها أول النجوم الطوالع .. وتعتبر منزلة "الشرطان" راس الحمل وأول النجوم الشامية والمنزلة الثانية من منازل موسم (كنة الثريا) الذي تختفي فيه نجوم الثريا عن الأنظار قرابة 40 يوما .

وتابع: تعتبر العرب نجوم "الشرطان" قرنا الحمل و"البطين" وهو بطن الحمل و"الثريا" هي آلية الحمل، ويتزامن مع طلوع منزلة (الشرطان) ميل درجات الحرارة للارتفاع تتجاوز نهاراً 40 درجة مئوية وميل الهواء إلى الجفاف مع انخفاض الرطوبة إلى ما دون 30% خلال النهار أحياناً، كما يهدأ فيه الخليج العربي و تنتهي السرايات او الاضطرابات الجوية الربيعية، وتنشط خلاله "البارح" وهي الرياح الشمالية الغربية الصيفية النشطة والجافة والمحملة بالغبار والأتربة حيث يمتد موسم هبوب البوارح حتى منتصف يوليو القادم إذ تشتد رياح " السموم" الحارة و الجافة.

وأضاف: يبدأ بحر العرب وشمال المحيط الهندي بالاضطراب ويبدأ موسم نشاط الحالات المدارية في بحر العرب وشمال المحيط الهندي الذي يمتد الى نهاية يونيو، كما يتكرار تشكل «السايورة»، أو «التيار الساحب» على بعض الشواطئ الخليج العربي، وهذا التيار يشكل خطراً على مرتادي الشاطئ، لكونه يسحب الأشخاص ويدفعهم إلى داخل البحر، ويعرفه أهل البحر، كما يجود الصيد البحري في هذه الفترة، ويعتبر عند أهل البحر من أفضل مواسم الصيد البحري في الخليج العربي و يكثر فيه اسماك القرش و القباب و الهامور و الكنعد.

وختم الجروان بقوله طلوع الشرطان هو أول مواسم نضج بواكير الرطب في الجزيرة العربية ونضج التين والمانجو وجفاف اعشاب معظم المراعي البرية.

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