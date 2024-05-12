«الموارد البشرية» بدبي يستعرض مع ممثلي 25 شركة سبل الارتقاء بالتوطين

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظّم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بالتعاون مع مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، ضمن برنامج «إشراق»، بمشاركة 25 شركة من القطاع الخاص، فعالية بعنوان «التوطين: الارتقاء عبر تطوير الممارسات والشراكات»، بهدف تحقيق الفهم المشترك بين الجميع لاحتياجات سوق العمل والكفاءات المواطنة.

واحتضن الفعالية متحف الاتحاد ضمن المبادرات التي يقوم بها مجلس تنمية الموارد البشرية في دبي لإدماج المواطنين في القطاع الخاص، بحضور عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية في دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، والدكتور عيسى محمد البستكي، رئيس جامعة دبي، وصالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «تكتسب تلك الفعاليات قيمتها من المشاركة الفاعلة للشركاء في القطاع الخاص والمواطنين الباحثين عن عمل والطلبة الذين أثروا الفعالية بحضورهم، ومشاركتهم النشطة والمناقشات الغنية حول تحديات وفرص التوطين في القطاع الخاص، وهو ما يثري فهمنا المشترك بشكل كبير وينعكس على مبادراتنا المستقبلية».

من جهته، نوه صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، إلى أن الحدث عزز التفاعل المباشر بين القطاع الخاص والباحثين عن عمل والقطاع التعليمي مثل الجامعات، وأوجد فهماً مشتركاً بين الجميع عن احتياجات سوق العمل والكفاءات المواطنة.

بدوره، تناول أحمد الفلاسي، مدير عام علاقات الشراكات في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، الدور المحوري للشراكات مع القطاع الخاص في تعزيز التوطين، فيما استعرض يوسف محمد بن لاحج الفلاسي، المدير الأول للمشاريع في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، رحلة المورد البشري المواطن من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز