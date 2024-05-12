«أصحاب الهمم» في شرطة دبي.. دمج وتمكين رائد ومستدام

المصدر: دبي - البيان

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أكد الرائد عبدالله حمد الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن المجلس تمكن خلال فترة وجيزة من تحقيق إنجازات مهمة على صعيد تمكين أصحاب الهمم.

وأوضح أن مجلس تمكين أصحاب الهمم يستند في استراتيجيته إلى استراتيجية شرطة دبي، واستراتيجية دبي لأصحاب الهمم، وخطة دبي 2033، والسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويعمل على تحقيق أهدافه بالارتكاز إلى 5 مبادرات، تتمثل في الوصول الدامج، وتمكين، والإدماج الشامل، وحماية، وريادة، تهدف جميعها إلى تفعيل السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

بيئة متميزة

وأكد الشامسي أن المجلس يستهدف دمج أصحاب الهمم وتمكينهم بطرق رائدة ومستدامة، وتقديم خدمات متميزة وذكية لهم، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

بدوره، أوضح النقيب محمد المزروعي، نائب رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، أن الوصول الدامج، إحدى المبادرات الخمس، التي يرتكز إليها المجلس في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، يعمل على تهيئة المرافق والخدمات ووسائل الاتصال والمعلومات في القيادة العامة لشرطة دبي.

وأكد أن هذه المبادرة مكنتهم خلال 2023 من تحقيق نتائج بلغت 100 %، وذلك بتأهيل 40 مبنى في شرطة دبي بنسبة 100 %، لتكون المباني صديقة لأصحاب الهمم، إلى جانب حصول شرطة دبي على تقييم 100 % من هيئة دبي الرقمية عن معيار «إمكانية الوصول لأصحاب الهمم»، للمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية. وفي مبادرة «تمكين» قال النقيب المزروعي: «نفذت المبادرة 113 دورة عام 2023، بواقع 73 إلى الموظفين من أصحاب الهمم، و40 إلى موظفي الواجهة الأمامية، ومكنت المبادرة 15 قيادياً من أصحاب الهمم في مناصب وظيفية.

وحول مبادرة «الإدماج الشامل» أوضح أن المبادرة نجحت في توظيف أصحاب الهمم بنسبة 13.4 % في 2023 من إجمالي الشواغر الوظيفية، كما نفذت 75 مبادرة مجتمعية، ولبى فريق مترجمي لغة الإشارة بشرطة دبي كافة الطلبات الواردة بنسبة 100 %، خلال مؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP28، بواقع 35 طلب ترجمة بلغة الإشارة، ونوه بتقديم المجلس دعماً بمبلغ 6 ملايين و240 ألف درهم للموظفين وذويهم في صورة كراسيّ متحركة ومكاتب مخصصة لأصحاب الهمم من فئة الإعاقات الحركية، و14 من المستلزمات الطبية، وسماعات في القاعات التدريبية، وعلامات إرشادية للمكفوفين، وغيرها. كما قدم المجلس مبلغ مليون و85 ألفاً و806 دراهم، دعماً للشركاء بشأن دعم مراكز متخصصة لأصحاب الهمم.

وبالتطرق إلى مبادرة «حماية» أوضح النقيب المزروعي: «تابعت المبادرة وعززت التواصل مع المجتمع عبر قنوات عدة، منها موقع شرطة دبي الإلكتروني وتطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، والتواصل المباشر مع المجلس، و3000 نشر للدليل الإرشادي للتعامل مع أصحاب الهمم، وأكثر من 23 ألف نشر للقوانين والتشريعات المتعلقة بحماية حقوق أصحاب الهمم».

وفي مبادرة «ريادة» قال إن المبادرة تُعنى بالاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في مجال دعم وتمكين أصحاب الهمم، لإطلاق مبادرات ومشاريع مُبتكرة، وفق استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي.

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