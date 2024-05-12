اتفاقية تعاون بين «خيرية الشارقة» والهلال الأحمر الأردني لكفالة 3200 يتيم

المصدر: الشارقة - وام

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وقّعت جمعية الشارقة الخيرية والهلال الأحمر الأردني اتفاقية تعاون لكفالة 3200 يتيم، ضمن مشروع الكفالات ورعاية الأيتام، الذي تنفذه الجمعية حول العالم.

مثّل الجمعية في توقيع الاتفاقية علي محمد الراشدي رئيس قطاع الموارد والاستثمار، ومثّل الهلال الأحمر الأردني، أمينه العام سليم خير.

وقال علي محمد الراشدي، إن مشروع الكفالات ورعاية الأيتام من أكثر مشاريع الخير نجاحاً وتحقيقاً لأهدافه الجمعية، التي تفخر بضم ما يزيد على 28 ألف مكفول من الأيتام بين سجلاتها، يحصلون على الرعاية الشاملة بشكل كامل.

وأوضح أن وفد جمعية الشارقة الخيرية، اطلع على آلية عمل برنامج كفالات الأيتام، وزار مركز التدريب المهني ومستشفى الهلال الأحمر الأردني، وقام بتوزيع ما يزيد على 100 طرد غذائي على المستحقين من الأسر المتعففة.

بدوره، أكد سليم خير أن توقيع الاتفاقية باكورة خير من أجل الأيتام، لتمتد لهم يد الخير من القائمين على جمعية الشارقة الخيرية لكفالتهم.

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