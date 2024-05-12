«M42» تنال اعتماد الرعاية العالمية عن خدمات المرضى الدوليين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصدت M42، التي تسعى نحو مستقبل مستدام للصحة باستخدام أحدث التقنيات، شهادة اعتماد الرعاية الصحية العالمية المرموقة للتميز في تجربة السفر الطبي للمريض من الولايات المتحدة الأمريكية تقديراً لمنهجيتها المبتكرة في رعاية المرضى. ومع تحقيقها محصلة تقييم إجمالية استثنائية بلغت 91 %، تؤكد هذه الشهادة التزام M42 بتقديم الرعاية المتفوقة وحرصها على دعم المرضى الدوليين خلال رحلتهم العلاجية.

وباتت دولة الإمارات مركزاً للسياحة العلاجية بعد تحقيق هذا القطاع وتيرة نمو لافتة على أرضها. ووفقاً لأحدث الإحصائيات، من المتوقع أن يسجل سوق السياحة العلاجية نمواً لافتاً في الدولة ليصل حجمه إلى 273.72 مليار دولار بحلول عام 2027، بزيادة كبيرة عن الحجم المسجل في عام 2019 والبالغ 104.68 مليارات دولار.

وعلى مستوى عدد السياح العلاجيين، استقبلت دولة الإمارات نحو نصف مليون زائر، وكان لآسيا أكبر حصة من هؤلاء السياح بنسبة 37 %، ومن ثم دول منطقة الخليج العربي بنسبة 31 %، وأوروبا 15 %.

وتشتهر M42 بحرصها على تبني أرقى المعايير الأخلاقية وتفانيها بتقديم الرعاية التي تراعي مختلف الثقافات لتكون مناسبة لجميع الجنسيات. ويقدم قسم خدمات المرضى الدوليين في المجموعة الدعم الشخصي عبر سفراء متخصصين يعملون دون كلل على تلبية احتياجات المرضى ومرافقيهم، وضمان حصولهم على رحلة يسيرة من لحظة تواصلهم الأولى حتى مغادرتهم.

ويولي الفريق أيضاً أولوية قصوى لسرعة الاستجابة في نقاط التواصل الحرجة الأولى لضمان تخطي خدمات السفر الطبية توقعات المرضى الدوليين.

ومنذ تأسيسها، نجحت M42 باستقطاب المرضى من مختلف دول العالم بما يشمل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والكويت والهند والمملكة العربية السعودية. وتتصدر المجموعة مشهد تطور الإجراءات الطبية بفضل مرافقها المتقدمة على غرار مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وهيلث بوينت، ومستشفى مورفيلدز للعيون ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري وغيرها.

وبدءاً بجراحة العظام الروبوتية إلى جراحة السمنة، وعمليات زرع الأعضاء، والتدخلات العلاجية لمشاكل القلب والأوعية الدموية، وأطفال الأنابيب. وفي هذا السياق، قال حسن جاسم النويس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة M42: تقدم M42 مزيجاً فريداً من نوعه يجمع بين التقنيات الصحية وخدمات الرعاية واسعة النطاق لمعالجة تحديات الصحة عموماً، وليس الرعاية الصحية فقط. ونواصل تطبيق هذا النهج الطموح ضمن شبكتنا العالمية المتطورة.

ويأتي الحصول على شهادة اعتماد الرعاية الصحية العالمية في إنجاز هو الأول على مستوى المنطقة ليؤكد التزامنا بعافية وسلامة الجميع.

وأكدت رينيه ماري ستيفانو الرئيس التنفيذي لاعتماد الرعاية الصحية العالمية: نتوجه بالتهنئة إلى خدمات المرضى الدوليين في M42 لنيل شهادة الاعتماد المرموقة للتميز في تجربة السفر الطبي للمريض، في خطوة جعلت المجموعة أول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط تحوز تكريم هذا البرنامج. وتمنح هذه الشهادة المؤسسات فرصة فريدة للنظر بعمق في ممارساتها لخدمة المرضى الدوليين .

ويحرص اعتماد الرعاية الصحية العالمية على مراجعة أكثر من 34 معياراً لجودة السفر الطبي، مع التركيز بشكل خاص على 11 معياراً رئيساً، تشمل رحلة المريض بأكملها بدءاً من أنشطة ما قبل الوصول مثل عملية استقبال المريض وتنسيق ترتيبات السفر وصولاً إلى الخروج والمتابعة ما بعد العلاج.

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